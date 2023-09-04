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Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов
Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов - РИА Новости, 04.09.2023
Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страну за 7 месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, рассчитывает на увеличение этой цифры. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T20:49
2023-09-04T20:49
2023-09-04T20:49
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АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страну за 7 месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, рассчитывает на увеличение этой цифры. Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "За первые 7 месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 миллиона российских туристов. Полагаю, что в оставшийся период эта цифра увеличится еще больше", - написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter) по итогам переговоров с Путиным.
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Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Twitter
Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов
Эрдоган: Турцию за 7 месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов