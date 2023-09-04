https://ria.ru/20230904/turtsiya-1894186967.html

Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов

Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов - РИА Новости, 04.09.2023

Турцию за семь месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страну за 7 месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, рассчитывает на увеличение этой цифры. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T20:49

2023-09-04T20:49

2023-09-04T20:49

туризм

новости - туризм

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893183685_59:247:3261:2048_1920x0_80_0_0_76799a73a37b3c535bff704831a1d6b6.jpg

АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страну за 7 месяцев посетило 3,5 миллиона российских туристов, рассчитывает на увеличение этой цифры. Президент РФ Владимир Путин и Эрдоган встретились в Сочи в понедельник. Это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Президенты обсудили ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести африканским странам. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. "За первые 7 месяцев этого года в нашу страну приехало 3,5 миллиона российских туристов. Полагаю, что в оставшийся период эта цифра увеличится еще больше", - написал Эрдоган в соцсети X (ранее Twitter) по итогам переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20230719/turtsiya-1885105825.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, twitter