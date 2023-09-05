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В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы
В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы - РИА Новости, 05.09.2023
В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы
Китайский туристы сейчас - самые значимые по количеству иностранные туристы в Москве, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:08
2023-09-05T15:08
2023-09-05T18:19
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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Китайский туристы сейчас - самые значимые по количеству иностранные туристы в Москве, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Мы рады каждому туристу из любой страны. Китайские туристы сейчас - это самые значимые по количеству туристы из-за рубежа", - сказал Козлов журналистам в Пекине в рамках Круглого стола "Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма". Он также напомнил, что в 2019 году практически миллион туристов из Китая побывали в Москве. "Поэтому китайские туристы - это желанные и значимые туристы в Москве", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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москва, китай, пекин, россия, новости - туризм
Туризм, Москва, Китай, Пекин, Россия, Новости - Туризм
В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы
Комитет по туризму: гости из Китая сейчас самые значимые по количеству в Москве
ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Китайский туристы сейчас - самые значимые по количеству иностранные туристы в Москве, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
"Мы рады каждому туристу из любой страны. Китайские туристы сейчас - это самые значимые по количеству туристы из-за рубежа", - сказал Козлов журналистам в Пекине
в рамках Круглого стола "Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма".
Он также напомнил, что в 2019 году практически миллион туристов из Китая побывали в Москве.
"Поэтому китайские туристы - это желанные и значимые туристы в Москве", - подчеркнул он.
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