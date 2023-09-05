https://ria.ru/20230905/turisty-1894306135.html

В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы

В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы - РИА Новости, 05.09.2023

В Мостуризме назвали гостей из Китая самыми значимыми для Москвы

Китайский туристы сейчас - самые значимые по количеству иностранные туристы в Москве, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:08

2023-09-05T15:08

2023-09-05T18:19

туризм

москва

китай

пекин

россия

новости - туризм

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ПЕКИН, 5 сен - РИА Новости. Китайский туристы сейчас - самые значимые по количеству иностранные туристы в Москве, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов. "Мы рады каждому туристу из любой страны. Китайские туристы сейчас - это самые значимые по количеству туристы из-за рубежа", - сказал Козлов журналистам в Пекине в рамках Круглого стола "Перспективы российско-китайского диалога в сфере туризма". Он также напомнил, что в 2019 году практически миллион туристов из Китая побывали в Москве. "Поэтому китайские туристы - это желанные и значимые туристы в Москве", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230831/mid-1893421990.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, китай, пекин, россия, новости - туризм