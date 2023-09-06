https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html

Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти

Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти - РИА Новости, 06.09.2023

Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти

Число жертв наводнений на западе Турции в провинции Кыркларели возросло до пяти, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети X. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T17:40

2023-09-06T17:40

2023-09-06T17:40

в мире

турция

стамбул

наводнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894498027_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_7347169eb4228530284e186b22b92878.jpg

СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений на западе Турции в провинции Кыркларели возросло до пяти, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети X. Погибшие отдыхали в популярных отелях-бунгало, в частности, в районе города Демиркёй. Сообщалось о шести пропавших без вести гражданах. Коджа сообщил об обнаружении в среду тел еще двоих из ранее пропавших без вести. "890 человек продолжают поиски гражданина Ахмета Шимшека", - сообщил министр. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования в отношении владельца отеля-бунгало в Демиркёе. "В рамках расследования выдан ордер на арест владельца отеля по обвинению в непредумышленном убийстве нескольких людей. Отель был построен в нарушение законов без лицензии", - написал министр в соцсети X. Минобороны Турции ранее направило в район бедствия членов 55-й механизированной пехотной бригады на нескольких автомобилях, они уже эвакуировали нескольких граждан. Из-за ливней разрушены участки некоторых дорог, власти призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости.

https://ria.ru/20230906/stambul-1894458953.html

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, наводнение