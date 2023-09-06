https://ria.ru/20230906/navodnenie-1894592493.html
Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти
Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти - РИА Новости, 06.09.2023
Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти
Число жертв наводнений на западе Турции в провинции Кыркларели возросло до пяти, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети X. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:40
2023-09-06T17:40
2023-09-06T17:40
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стамбул
наводнение
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СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений на западе Турции в провинции Кыркларели возросло до пяти, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети X. Погибшие отдыхали в популярных отелях-бунгало, в частности, в районе города Демиркёй. Сообщалось о шести пропавших без вести гражданах. Коджа сообщил об обнаружении в среду тел еще двоих из ранее пропавших без вести. "890 человек продолжают поиски гражданина Ахмета Шимшека", - сообщил министр. В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования в отношении владельца отеля-бунгало в Демиркёе. "В рамках расследования выдан ордер на арест владельца отеля по обвинению в непредумышленном убийстве нескольких людей. Отель был построен в нарушение законов без лицензии", - написал министр в соцсети X. Минобороны Турции ранее направило в район бедствия членов 55-й механизированной пехотной бригады на нескольких автомобилях, они уже эвакуировали нескольких граждан. Из-за ливней разрушены участки некоторых дорог, власти призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости.
https://ria.ru/20230906/stambul-1894458953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, наводнение
В мире, Турция, Стамбул, Наводнение
Число жертв наводнений на западе Турции возросло до пяти
Число жертв наводнений в Турции достигло пяти, идут поиски последнего пропавшего
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости.
Число жертв наводнений на западе Турции в провинции Кыркларели возросло до пяти, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в соцсети X
.
Погибшие отдыхали в популярных отелях-бунгало, в частности, в районе города Демиркёй. Сообщалось о шести пропавших без вести гражданах.
Коджа сообщил об обнаружении в среду тел еще двоих из ранее пропавших без вести.
«
"890 человек продолжают поиски гражданина Ахмета Шимшека", - сообщил министр.
В свою очередь министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования в отношении владельца отеля-бунгало в Демиркёе.
«
"В рамках расследования выдан ордер на арест владельца отеля по обвинению в непредумышленном убийстве нескольких людей. Отель был построен в нарушение законов без лицензии", - написал министр в соцсети X.
Минобороны Турции
ранее направило в район бедствия членов 55-й механизированной пехотной бригады на нескольких автомобилях, они уже эвакуировали нескольких граждан.
Из-за ливней разрушены участки некоторых дорог, власти призвали граждан не выходить из дома без крайней необходимости.
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