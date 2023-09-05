https://ria.ru/20230905/aviasoobschenie-1894416868.html

Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва

Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва - РИА Новости, 05.09.2023

Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва

Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск,... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T22:58

2023-09-05T22:58

2023-09-05T22:58

туризм

россия

новосибирск

мьянма

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Россия и Мьянма восстановили авиасообщение после 30-летнего перерыва, первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл в Новосибирск, сообщила Росавиация. "Сегодня, 5 сентября 2023 года, в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International, которая выполнила полет по маршруту Янгон - Мандалай - Новосибирск. Таким образом, приостановленное 30 лет назад воздушное сообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма успешно восстановлено", - говорится в сообщении. В конце августа Росавиация выдала авиакомпании Myanmar Airways International разрешение на выполнение полетов по маршруту Мандалай – Новосибирск – Мандалай. Таким образом, Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение. "Начало полетов создаст дополнительные возможности для российских туристов, предпочитающих отдых в Юго-Восточной Азии. Также будет способствовать развитию бизнес-контактов", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230905/myanma-1894280059.html

https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

россия

новосибирск

мьянма

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россия, новосибирск, мьянма, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)