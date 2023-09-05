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Россияне поставили рекорд по числу туристов в Таиланде - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
10:42 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/tailand-1894227289.html
Россияне поставили рекорд по числу туристов в Таиланде
Россияне поставили рекорд по числу туристов в Таиланде - РИА Новости, 05.09.2023
Россияне поставили рекорд по числу туристов в Таиланде
Летний сезон-2023 для Таиланда по числу туристов из России оказался самым успешным за всю историю, обеспечили летний успех широкая полетная программа и... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T10:42
2023-09-05T10:42
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Летний сезон-2023 для Таиланда по числу туристов из России оказался самым успешным за всю историю, обеспечили летний успех широкая полетная программа и доступные цены на фоне дефицита доступных зарубежных направлений, сообщает АТОР.Итоговые значения российского турпотока за три летних месяца, по данным, которые предоставили в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ), достигли отметки в 180 673 прибытий из РФ, из них на август приходится 64 974, на июль – 64 929 россиян и на июнь – 50 770. В лучшие доковидные годы Таиланд в "низком" летнем сезоне принимал порядка 50 тысяч россиян в месяц.За первые восемь месяцев Таиланд принял 921 477 гостей из нашей страны. Эти значения обеспечили России первое место в рейтинге не-азиатских стран-поставщиков туристов, причем с большим отрывом от конкурентов. На втором и третьем местах Великобритания и Германия, откуда в Таиланд прибыли 513 и 427 тысячи человек соответственно.Российские туроператоры охарактеризовали Таиланд как одно из самых трендовых направлений прошедшего лета-2023. Страна по спросу занимала прочные позиции в рейтинге лучших. На Таиланд работали и хорошие объемы прямой перевозки, и привлекательные цены, и, конечно, тот факт, что летний отдых не уступает зимнему по возможностям.В летнем сезоне в королевство летали чартерные рейсы AZUR air, "Икар", Red Wings, а также регулярные "Аэрофлота" и S7 из разных городов России, включая Москву, Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток.В осенне-зимнем сезоне возить россиян в Таиланд прямыми рейсами будут эти же авиакомпании, но полетная программа расширится.
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
Россияне поставили рекорд по числу туристов в Таиланде

Летний турпоток из России в Таиланд превысил допандемийные показатели

© iStock.com / bennymartyДевушка качается на тарзанке на пляже Парадайз на острове Пхукет, Таиланд
Девушка качается на тарзанке на пляже Парадайз на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© iStock.com / bennymarty
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Летний сезон-2023 для Таиланда по числу туристов из России оказался самым успешным за всю историю, обеспечили летний успех широкая полетная программа и доступные цены на фоне дефицита доступных зарубежных направлений, сообщает АТОР.
Итоговые значения российского турпотока за три летних месяца, по данным, которые предоставили в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ), достигли отметки в 180 673 прибытий из РФ, из них на август приходится 64 974, на июль – 64 929 россиян и на июнь – 50 770. В лучшие доковидные годы Таиланд в "низком" летнем сезоне принимал порядка 50 тысяч россиян в месяц.
За первые восемь месяцев Таиланд принял 921 477 гостей из нашей страны. Эти значения обеспечили России первое место в рейтинге не-азиатских стран-поставщиков туристов, причем с большим отрывом от конкурентов. На втором и третьем местах Великобритания и Германия, откуда в Таиланд прибыли 513 и 427 тысячи человек соответственно.
Российские туроператоры охарактеризовали Таиланд как одно из самых трендовых направлений прошедшего лета-2023. Страна по спросу занимала прочные позиции в рейтинге лучших. На Таиланд работали и хорошие объемы прямой перевозки, и привлекательные цены, и, конечно, тот факт, что летний отдых не уступает зимнему по возможностям.
В летнем сезоне в королевство летали чартерные рейсы AZUR air, "Икар", Red Wings, а также регулярные "Аэрофлота" и S7 из разных городов России, включая Москву, Иркутск, Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток.
В осенне-зимнем сезоне возить россиян в Таиланд прямыми рейсами будут эти же авиакомпании, но полетная программа расширится.
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