https://ria.ru/20230908/polety-1894919333.html
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву - РИА Новости, 08.09.2023
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T11:22
2023-09-08T11:22
2023-09-08T15:49
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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египет
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", сообщило ведомство в своем Telegram-канале."Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание", — добавили в агентстве.Как отметили в ведомстве, Red Sea Airlines готова перенести дату полета пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а при отказе от перелета — компенсировать стоимость билета в полном объеме.Пассажиры рейсов авиакомпании — клиенты туроператора "Интурист". При участии "Интуриста", обслуживающей компании "Дельта Сервис" и представителей российских авиакомпаний будут обсуждаться меры по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации, уточнила Росавиация.Туристам, купившим пакетный тур от "Интуриста" с вылетом 8 сентября 2023 года, оператор предложил полный возврат денежных средств или перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках либо на туры на другие направления.Пассажирам, ожидающим вылета в Шарм-эш-Шейхе, продлили проживание в отелях. Им предоставят альтернативный вылет в Москву.Накануне Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль выполнение полетов египетской авиакомпанией. Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. Как объяснили в агентстве, проблема связана с тем, что в авиапарке перевозчика всего два воздушных суда.Росавиация дала Red Sea Airlines указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы. Туристов в Шарм-эш-Шейхе, ожидавших свой рейс, разместили в отеле за счет компании. Гостиницы предложили также пассажирам, планирующим улететь из Москвы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, оба рейса состоялись накануне.
https://ria.ru/20230530/shri-lanka-1874981341.html
https://ria.ru/20230907/domodedovo-1894662007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, египет, новости - туризм
Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире, Египет, Туризм, Новости - Туризм
Египетская Red Sea приостановит полеты в Москву
Египетская авиакомпания остановила рейсы в Москву почти на две недели
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября из-за "производственной необходимости", сообщило ведомство в своем Telegram-канале
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"Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание", — добавили в агентстве.
Как отметили в ведомстве, Red Sea Airlines готова перенести дату полета пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю, а при отказе от перелета — компенсировать стоимость билета в полном объеме.
Пассажиры рейсов авиакомпании — клиенты туроператора "Интурист". При участии "Интуриста", обслуживающей компании "Дельта Сервис" и представителей российских авиакомпаний будут обсуждаться меры по скорейшему урегулированию сложившейся ситуации, уточнила Росавиация.
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Туристам, купившим пакетный тур от "Интуриста" с вылетом 8 сентября 2023 года, оператор предложил полный возврат денежных средств или перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках либо на туры на другие направления.
Пассажирам, ожидающим вылета в Шарм-эш-Шейхе, продлили проживание в отелях. Им предоставят альтернативный вылет в Москву.
Накануне Росавиация сообщила, что взяла на особый контроль выполнение полетов египетской авиакомпанией.
Это произошло после того, как Red Sea Airlines почти двое суток не могла обеспечить перевозку российских туристов по маршруту Шарм-эш-Шейх — Москва и обратно из-за неисправности самолета. Как объяснили в агентстве, проблема связана с тем, что в авиапарке перевозчика всего два воздушных суда.
Росавиация дала Red Sea Airlines указания принять все необходимые меры по обеспечению пассажиров напитками, едой и предоставить гостиницы. Туристов в Шарм-эш-Шейхе, ожидавших свой рейс, разместили в отеле за счет компании. Гостиницы предложили также пассажирам, планирующим улететь из Москвы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, оба рейса состоялись накануне.
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