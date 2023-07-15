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Биография Ильи Шестакова - РИА Новости, 15.07.2023
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00:40 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/shestakov-1883902568.html
Биография Ильи Шестакова
Биография Ильи Шестакова - РИА Новости, 15.07.2023
Биография Ильи Шестакова
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Васильевич Шестаков родился 15 июля 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:40
2023-07-15T00:40
справки
ленинград
илья шестаков
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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Васильевич Шестаков родился 15 июля 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет), в 2009 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат экономических наук.До 2001 года Илья Шестаков замещал должности в коммерческих организациях.В 2001-2008 годах был заместителем начальника Управления кредитов ОАО "Газпром".В 2009-2010 годах – генеральный директор ОАО "Российский научно-исследовательский институт сельскохозяйственных приборов".В феврале-июле 2010 года Шестаков был заместителем директора Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции Министерства сельского хозяйства РФ.С июля 2010 года по июль 2011 года – директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства РФ.С июля 2011 года по январь 2014 года Шестаков выполнял обязанности заместителя министра сельского хозяйства РФ.С 17 января 2014 года являлся заместителем министра сельского хозяйства РФ – руководителем Федерального агентства по рыболовству.30 января 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Шестакова руководителем Федерального агентства по рыболовству. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2017).Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом Почета (2021), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2013) и др.Илья Шестаков женат, у него трое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, ленинград, илья шестаков
Справки, Ленинград, Илья Шестаков

Биография Ильи Шестакова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время сессии "Портовый разворот: через Запад на Восток?" на ПМЭФ-2023
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время сессии Портовый разворот: через Запад на Восток? на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время сессии "Портовый разворот: через Запад на Восток?" на ПМЭФ-2023
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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Васильевич Шестаков родился 15 июля 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет), в 2009 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Кандидат экономических наук.
До 2001 года Илья Шестаков замещал должности в коммерческих организациях.
В 2001-2008 годах был заместителем начальника Управления кредитов ОАО "Газпром".
В 2009-2010 годах – генеральный директор ОАО "Российский научно-исследовательский институт сельскохозяйственных приборов".
В феврале-июле 2010 года Шестаков был заместителем директора Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и качества продукции Министерства сельского хозяйства РФ.
С июля 2010 года по июль 2011 года – директор Департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства РФ.
С июля 2011 года по январь 2014 года Шестаков выполнял обязанности заместителя министра сельского хозяйства РФ.
С 17 января 2014 года являлся заместителем министра сельского хозяйства РФ – руководителем Федерального агентства по рыболовству.
30 января 2021 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Шестакова руководителем Федерального агентства по рыболовству.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2017).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015), орденом Почета (2021), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2013) и др.
Илья Шестаков женат, у него трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиЛенинградИлья Шестаков
 
 
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