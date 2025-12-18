https://ria.ru/20251218/rossija-2063048391.html
2025-12-18T20:05:00+03:00
2025-12-18T20:05:00+03:00
2025-12-18T21:07:00+03:00
Москва и Осло договорились о совместном вылове трески и пикши в Баренцевом море
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы", — рассказал он.
Шестаков
отметил, что Россия
смогла отстоять свои интересы, не идя на поводу у Евросоюза.
"ЕС
в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией
. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух экономзонах. И конечно, ЕС всегда ищет повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году", — добавил он.
Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что стороны согласовали объемы вылова в Баренцевом море
на основе научного подхода российской стороны.
Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что Росрыболовство
готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры.
Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов. Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов, а также обмениваются научной информацией.