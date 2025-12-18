Рейтинг@Mail.ru
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
18.12.2025
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству

Москва и Осло договорились о совместном вылове трески и пикши в Баренцевом море

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПромышленная ловля трески
Промышленная ловля трески. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы", — рассказал он.
Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя на поводу у Евросоюза.
"ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух экономзонах. И конечно, ЕС всегда ищет повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году", — добавил он.
Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что стороны согласовали объемы вылова в Баренцевом море на основе научного подхода российской стороны.
Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры.
Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов. Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов, а также обмениваются научной информацией.
