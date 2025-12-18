МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы", — рассказал он.

Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя на поводу у Евросоюза.

ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией . Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух экономзонах. И конечно, ЕС всегда ищет повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году", — добавил он.

Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что стороны согласовали объемы вылова в Баренцевом море на основе научного подхода российской стороны.

Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.

В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры.