Рейтинг@Mail.ru
Новый рыболовный траулер "Капитан Юнак" передали заказчику - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 15.04.2026 (обновлено: 00:25 15.04.2026)
Новый рыболовный траулер "Капитан Юнак" передали заказчику

Флаг России подняли на морозильном рыболовном траулере "Капитан Юнак"

© РИА Новости / "Адмиралтейские верфи" | Спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Капитан Юнак"
Спуск на воду большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 Капитан Юнак - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / "Адмиралтейские верфи"
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 "Капитан Юнак", построенный на судозаводе "Адмиралтейские верфи" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) во вторник передан заказчику, на судне поднят государственный флаг РФ.
"Наш рыбопромысловый флот сегодня пополнился ещё одним суперсовременным траулером, который, как говорилось в одном нашем фильме, будет бороздить просторы мирового океана... Это очень важное знаменательное событие для всей рыбной отрасли", - сказал на церемонии глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Капитан Юнак" — пятое судно серии, построенное на предприятии для "Русской рыбопромышленной компании". В настоящее время на "Адмиралтейских верфях" строятся также рыболовные траулеры "Капитан Ипатов" и "Александр Бузаков" (седьмое и восьмое в серии).
Траулер проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки.
Длина траулера - 108,2 метра, ширина - 21 метр, скорость хода - 16 узлов, автономность - 45 суток, экипаж - до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса.
дополняется ...
 
БезопасностьРоссияОхотское мореИлья ШестаковАлександр БузаковАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала