Рейтинг@Mail.ru
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 08.12.2025 (обновлено: 19:20 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/dobycha-2060649282.html
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы - РИА Новости, 08.12.2025
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы
Российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:24:00+03:00
2025-12-08T19:20:00+03:00
норвегия
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
илья шестаков
норвежское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928847581_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_2253462256533ce1982f6f6f571debd5.jpg
https://ria.ru/20251202/arktika-2059101592.html
https://ria.ru/20251206/norvegiya-2060294094.html
норвегия
россия
норвежское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928847581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_194e8d60bf2dc93ebda159bfe02bff76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков, норвежское море
Норвегия, Россия, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Илья Шестаков, Норвежское море
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы

РИА Новости: РФ начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПромышленная ловля трески
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Промышленная ловля трески. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, заявили РИА Новости в Росрыболовстве.
"Началось заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. Встреча проходит в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию возглавляет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков", - сообщили в ведомстве.
Ледники - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На форуме в Петербурге обсудят планы научных исследований в Арктике
2 декабря, 08:46
"По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях", - добавили там.
Там отметили, что в этом году сессия Российско-Норвежской комиссии по рыболовству проходит в укороченном формате: действующие в рамках комиссии четыре рабочих группы - по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики - собираться не будут. Это связано с санкциями в отношении российских рыбопромысловых компаний, которые ранее в одностороннем порядке ввела Норвегия, пояснили в ведомстве.
Сообщалось, что заседание смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству пройдет 8-12 декабря в онлайн-формате.
Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов
6 декабря, 12:47
 
НорвегияРоссияФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Илья ШестаковНорвежское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала