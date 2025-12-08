https://ria.ru/20251208/dobycha-2060649282.html
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, заявили РИА Новости в Росрыболовстве.
"Началось заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. Встреча проходит в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию возглавляет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков", - сообщили в ведомстве.
"По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях", - добавили там.
Там отметили, что в этом году сессия Российско-Норвежской комиссии по рыболовству проходит в укороченном формате: действующие в рамках комиссии четыре рабочих группы - по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики - собираться не будут. Это связано с санкциями в отношении российских рыбопромысловых компаний, которые ранее в одностороннем порядке ввела Норвегия, пояснили в ведомстве.
Сообщалось, что заседание смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству пройдет 8-12 декабря в онлайн-формате.
Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.