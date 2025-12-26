Рейтинг@Mail.ru
Посол России сдержанно оценил возобновление работы с Осло по рыболовству - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/posol-2064766698.html
Посол России сдержанно оценил возобновление работы с Осло по рыболовству
Посол России сдержанно оценил возобновление работы с Осло по рыболовству - РИА Новости, 26.12.2025
Посол России сдержанно оценил возобновление работы с Осло по рыболовству
Посол России в Норвегии Николай Корчунов, комментируя РИА Новости возобновление работы Москвы и Осло по рыболовству, заявил, что воспринимает его со сдержанным... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:24:00+03:00
2025-12-26T08:24:00+03:00
россия
норвегия
москва
николай корчунов
илья шестаков
евросоюз
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_a7029f8f68fb0994dd022784334b5c09.jpg
https://ria.ru/20251224/moskva-2064436546.html
россия
норвегия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025818714_1:0:1280:959_1920x0_80_0_0_5b41d175f3679c1a93464e883c692847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, норвегия, москва, николай корчунов, илья шестаков, евросоюз, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Норвегия, Москва, Николай Корчунов, Илья Шестаков, Евросоюз, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Посол России сдержанно оценил возобновление работы с Осло по рыболовству

Корчунов со сдержанным оптимизмом оценил сотрудничество с Осло по рыболовству

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Посол России в Норвегии Николай Корчунов, комментируя РИА Новости возобновление работы Москвы и Осло по рыболовству, заявил, что воспринимает его со сдержанным оптимизмом.
Ранее о возобновлении такого сотрудничества, несмотря на противодействие ЕС, сообщил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Со сдержанным оптимизмом воспринимаем возобновление профильного сотрудничества между Россией и Норвегией в результате непростых переговоров в рамках смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству", - сказал посол.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Норвежский экс-посол похвалил качество жизни в Москве
24 декабря, 18:15
 
РоссияНорвегияМоскваНиколай КорчуновИлья ШестаковЕвросоюзФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала