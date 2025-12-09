https://ria.ru/20251209/patrushev-2060718493.html
Патрушев призвал ждать в 2025 году лососевую путину выше прошлогодней
Патрушев призвал ждать в 2025 году лососевую путину выше прошлогодней - РИА Новости, 09.12.2025
Патрушев призвал ждать в 2025 году лососевую путину выше прошлогодней
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил РИА Новости, что лососевая путина 2025 года в России превзойдет прошлогоднюю, однако не надо ждать "удивительные... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:54:00+03:00
2025-12-09T06:54:00+03:00
2025-12-09T06:54:00+03:00
россия
камчатский край
дмитрий патрушев
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970330327_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5f8ac53b13c3fbf2d6ab492a2c305e6.jpg
https://ria.ru/20251202/patrushev-2059188619.html
https://ria.ru/20251209/patrushev-2060704041.html
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970330327_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_9a106f7a5326e23fbdd5f558c7f3953f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, камчатский край, дмитрий патрушев, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Камчатский край, Дмитрий Патрушев, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Патрушев призвал ждать в 2025 году лососевую путину выше прошлогодней
Патрушев: в 2025 году лососевая путина будет выше прошлогодней