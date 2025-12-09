Патрушев призвал ждать в 2025 году лососевую путину выше прошлогодней

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил РИА Новости, что лососевая путина 2025 года в России превзойдет прошлогоднюю, однако не надо ждать "удивительные результаты".

Красной же икры, по словам Шестакова, будет произведено на 35% больше, чем в прошлом году. Ранее он давал прогноз по производству красной икры по итогам 2025 года в 15 тысяч тонн.