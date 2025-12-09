Рейтинг@Mail.ru
09.12.2025
06:54 09.12.2025
Патрушев призвал ждать в 2025 году лососевую путину выше прошлогодней
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил РИА Новости, что лососевая путина 2025 года в России превзойдет прошлогоднюю, однако не надо ждать "удивительные... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:54:00+03:00
2025-12-09T06:54:00+03:00
Россия, Камчатский край, Дмитрий Патрушев, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил РИА Новости, что лососевая путина 2025 года в России превзойдет прошлогоднюю, однако не надо ждать "удивительные результаты".
"По путине лучше, чем в прошлом году. Но не могу сказать, что нас ждут какие-то удивительные результаты", - сказал Патрушев.
2 декабря, 13:25
Он отметил, что многое зависит от природы.
В ноябре глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что лососевая путина прошла лучше, чем в прошлом году, а в лидерах - Камчатский край. Тогда же он добавил, что за путину-2025 выловлено 335 тысяч тонн рыбы, что уже в 1,5 раза больше, чем за весь 2024 год.
Красной же икры, по словам Шестакова, будет произведено на 35% больше, чем в прошлом году. Ранее он давал прогноз по производству красной икры по итогам 2025 года в 15 тысяч тонн.
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев
Вчера, 02:42
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала