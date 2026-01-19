Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет вбить клин между Россией и Норвегией, заявил Шестаков
19.01.2026
ЕС хочет вбить клин между Россией и Норвегией, заявил Шестаков
ЕС хочет вбить клин между Россией и Норвегией, заявил Шестаков - РИА Новости, 19.01.2026
ЕС хочет вбить клин между Россией и Норвегией, заявил Шестаков
Европейскому Союзу не нравится наличие хороших взаимоотношений между Россией и Норвегией в рыбной отрасли, поэтому он обвинил две рыболовецких компании РФ... РИА Новости, 19.01.2026
россия
норвегия
норвежское море
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
евросоюз
россия
норвегия
норвежское море
россия, норвегия, норвежское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), евросоюз
Россия, Норвегия, Норвежское море, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Евросоюз
ЕС хочет вбить клин между Россией и Норвегией, заявил Шестаков

РИА Новости: ЕС не нравятся хорошие отношения в рыболовстве между РФ и Норвегией

Добыча минтая с помощью рыболовного трала
Добыча минтая с помощью рыболовного трала - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Добыча минтая с помощью рыболовного трала. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейскому Союзу не нравится наличие хороших взаимоотношений между Россией и Норвегией в рыбной отрасли, поэтому он обвинил две рыболовецких компании РФ "Норебо" и "Мурман Сифуд": ЕС хочет вбить клин между странами и самостоятельно договариваться с норвежцами, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«
"Европейскому Союзу не нравится то, что между Россией и Норвегией есть хорошие взаимоотношения в рыбной отрасли, что мы на две страны управляем запасом, управляем им неплохо и всегда договариваемся", - сообщил он.
Лов рыбы - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Россия готовит ответные меры против норвежских рыболовецких компаний
22 октября 2025, 18:26
«
"Конечно, Евросоюзу хочется вбить клин между Россией и Норвегией в этой части, и самим попробовать договориться с норвежцами. Поэтому они придумали историю с обвинением двух наших рыболовецких компаний. Доказательств никаких не приведено", - пояснил Шестаков.
Он отметил, что норвежские рыбаки играют достаточно важную роль в своей стране. В то же время, они понимают, что разрыв соглашения, которое было подписано в 1975 году, ни к чему хорошему не приведет.
России надо было договориться с норвежцами, но на чуть более жестких условиях, чем были до этого. "Нам удалось это сделать. Мы не пошли на поводу у них. Что будет дальше, будем смотреть", - прокомментировал Шестаков.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
18 декабря 2025
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
18 декабря 2025, 20:05
В начале ноября Шестаков сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд". При этом 8 декабря российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны обсуждалось только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях.
Позже стало известно о возобновлении странами сотрудничества по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза: страны договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши. Объемы вылова рыбы в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научного подхода российской стороны.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 20 января в 10.00 мск.
Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Росрыболовство оценило санкции Норвегии против российских рыбаков
4 сентября 2025, 07:30
 
