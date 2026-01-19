ЕС хочет вбить клин между Россией и Норвегией, заявил Шестаков

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Европейскому Союзу не нравится наличие хороших взаимоотношений между Россией и Норвегией в рыбной отрасли, поэтому он обвинил две рыболовецких компании РФ "Норебо" и "Мурман Сифуд": ЕС хочет вбить клин между странами и самостоятельно договариваться с норвежцами, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

« "Европейскому Союзу не нравится то, что между Россией Норвегией есть хорошие взаимоотношения в рыбной отрасли, что мы на две страны управляем запасом, управляем им неплохо и всегда договариваемся", - сообщил он.

« "Конечно, Евросоюзу хочется вбить клин между Россией и Норвегией в этой части, и самим попробовать договориться с норвежцами. Поэтому они придумали историю с обвинением двух наших рыболовецких компаний. Доказательств никаких не приведено", - пояснил Шестаков

Он отметил, что норвежские рыбаки играют достаточно важную роль в своей стране. В то же время, они понимают, что разрыв соглашения, которое было подписано в 1975 году, ни к чему хорошему не приведет.

России надо было договориться с норвежцами, но на чуть более жестких условиях, чем были до этого. "Нам удалось это сделать. Мы не пошли на поводу у них. Что будет дальше, будем смотреть", - прокомментировал Шестаков.

Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.

В начале ноября Шестаков сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов "Норебо" и "Мурман СиФуд". При этом 8 декабря российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны обсуждалось только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях

Позже стало известно о возобновлении странами сотрудничества по рыболовству, несмотря на противодействие Евросоюза: страны договорились о допуске российских рыбаков в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши. Объемы вылова рыбы в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научного подхода российской стороны.