Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы - РИА Новости, 17.01.2026
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы
Раньше у российских рыбаков и переработчиков не было кооперации, и, как следствие, рыбаки производили только филе, не было возможности расширить ассортимент... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:53:00+03:00
2026-01-17T11:53:00+03:00
2026-01-17T11:53:00+03:00
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
общество
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы
Шестаков: в России идет работа по популяризации рыбной продукции
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Раньше у российских рыбаков и переработчиков не было кооперации, и, как следствие, рыбаки производили только филе, не было возможности расширить ассортимент рыбной продукции, но сейчас связь налажена и работа по популяризации идет, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Российские работники никогда ранее не занимались продвижением рыбы, это происходит только последние 2-3 года. Раньше рыбаки и переработчики были разорваны: если рыбаки производили рыбу, то максимум доходили до филе, а для производства новых продуктов нужна была кооперация с переработчиками. Сейчас же мы видим, что кооперация идет", - сообщил он.
Тогда как сейчас рыбаки активно создают дополнительные блюда, продукты питания, расширяют ассортимент. Однако он отметил, что российская магазинная полка и так достаточно насыщенная: "Если раньше в магазинах мы видели только сваленную в морозилку рыбу, то сейчас есть индивидуальная упаковка, сами продукты в высокой степени готовности".
Кроме того, появилось много продукции, которая не была традиционной для нашей промышленности - риеты, колбасы и так далее.
По его словам, для еще большей популяризации рыбы надо наращивать объем рекламы, потому что бюджеты, которые тратятся на рекламу в рыбной отрасли, в пять раз ниже, чем в мясной отрасли.
"Но самое главное, чтобы было разнообразие. У нас страна большая, в разных регионах есть свои предпочтения, которые давно сформировались. Надо все учитывать", - подытожил глава ведомства.