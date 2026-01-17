Рейтинг@Mail.ru
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/rosrybolovstvo-2068479171.html
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы - РИА Новости, 17.01.2026
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы
Раньше у российских рыбаков и переработчиков не было кооперации, и, как следствие, рыбаки производили только филе, не было возможности расширить ассортимент... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T11:53:00+03:00
2026-01-17T11:53:00+03:00
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970429448_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_f0bd2e1c08ef8db33723ead2b245976a.jpg
https://ria.ru/20251216/ryba-2062268603.html
https://ria.ru/20250331/ryba-2008304731.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970429448_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_def4e51a9d887d7e2dad7f9470e25bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), общество
Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Общество
Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы

Шестаков: в России идет работа по популяризации рыбной продукции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГлава Росрыболовства Илья Шестаков
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Глава Росрыболовства Илья Шестаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Раньше у российских рыбаков и переработчиков не было кооперации, и, как следствие, рыбаки производили только филе, не было возможности расширить ассортимент рыбной продукции, но сейчас связь налажена и работа по популяризации идет, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Российские работники никогда ранее не занимались продвижением рыбы, это происходит только последние 2-3 года. Раньше рыбаки и переработчики были разорваны: если рыбаки производили рыбу, то максимум доходили до филе, а для производства новых продуктов нужна была кооперация с переработчиками. Сейчас же мы видим, что кооперация идет", - сообщил он.
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа самая популярная рыба у россиян
16 декабря 2025, 03:14
Тогда как сейчас рыбаки активно создают дополнительные блюда, продукты питания, расширяют ассортимент. Однако он отметил, что российская магазинная полка и так достаточно насыщенная: "Если раньше в магазинах мы видели только сваленную в морозилку рыбу, то сейчас есть индивидуальная упаковка, сами продукты в высокой степени готовности".
Кроме того, появилось много продукции, которая не была традиционной для нашей промышленности - риеты, колбасы и так далее.
По его словам, для еще большей популяризации рыбы надо наращивать объем рекламы, потому что бюджеты, которые тратятся на рекламу в рыбной отрасли, в пять раз ниже, чем в мясной отрасли.
"Но самое главное, чтобы было разнообразие. У нас страна большая, в разных регионах есть свои предпочтения, которые давно сформировались. Надо все учитывать", - подытожил глава ведомства.
Лов корюшки на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
ВАРПЭ объяснила, почему дешевая рыба является мифом
31 марта 2025, 04:19
 
Илья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала