Глава Росрыболовства рассказал о работе по популяризации рыбы

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Раньше у российских рыбаков и переработчиков не было кооперации, и, как следствие, рыбаки производили только филе, не было возможности расширить ассортимент рыбной продукции, но сейчас связь налажена и работа по популяризации идет, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Российские работники никогда ранее не занимались продвижением рыбы, это происходит только последние 2-3 года. Раньше рыбаки и переработчики были разорваны: если рыбаки производили рыбу, то максимум доходили до филе, а для производства новых продуктов нужна была кооперация с переработчиками. Сейчас же мы видим, что кооперация идет", - сообщил он.

Тогда как сейчас рыбаки активно создают дополнительные блюда, продукты питания, расширяют ассортимент. Однако он отметил, что российская магазинная полка и так достаточно насыщенная: "Если раньше в магазинах мы видели только сваленную в морозилку рыбу, то сейчас есть индивидуальная упаковка, сами продукты в высокой степени готовности".

Кроме того, появилось много продукции, которая не была традиционной для нашей промышленности - риеты, колбасы и так далее.

По его словам, для еще большей популяризации рыбы надо наращивать объем рекламы, потому что бюджеты, которые тратятся на рекламу в рыбной отрасли, в пять раз ниже, чем в мясной отрасли.