В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле
11:11 19.01.2026
В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле
В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле
Черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет - ее выращивание занимает 7-8 лет, и за это время всё для ее производства неизбежно дорожает,... РИА Новости, 19.01.2026
экономика, иран, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия
Экономика, Иран, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия
В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле

Росрыболовство: черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет

© РИА Новости / Елена ВисенсЧерная икра
Черная икра - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Елена Висенс
Черная икра. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет - ее выращивание занимает 7-8 лет, и за это время всё для ее производства неизбежно дорожает, рассказал РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"В 2025 году российскими предприятиями произведено 65 тонн черной икры", - сообщил он.
Глава Росрыболовства отметил, что сделать деликатес более доступным в цене не планируется. "Она выращивается по 7-8 лет, а за это время все, что требуется для ее производства, дорожает", - сказал Шестаков.
По его словам, даже возобновление вылова осетровых не повлияет на стоимость: при возобновлении икра будет пастбищной. В таком случае надо вырастить малька, запустить и отловить его - такая икра будет еще дороже.
"Почему-то икра должна быть самой дешевой и рыба самой дешевой. Нарратив, который непонятно на чем основан. Во всем мире черная икра не стоит дешево - ни в Иране, ни в Азербайджане", - пояснил Шестаков.
Дикая рыба, с учетом ее ограниченного вылова, всегда будет считаться премиальным продуктом, подытожил глава ведомства.
ЭкономикаИранИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Россия
 
 
