В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле
В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле - РИА Новости, 19.01.2026
В Росрыболовстве рассказали, почему черная икра не станет дешевле
Черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет - ее выращивание занимает 7-8 лет, и за это время всё для ее производства неизбежно дорожает,... РИА Новости, 19.01.2026
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Черная икра стоит дорого во всем мире и дешевле не станет - ее выращивание занимает 7-8 лет, и за это время всё для ее производства неизбежно дорожает, рассказал РИА Новости руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
"В 2025 году российскими предприятиями произведено 65 тонн черной икры", - сообщил он.
Глава Росрыболовства
отметил, что сделать деликатес более доступным в цене не планируется. "Она выращивается по 7-8 лет, а за это время все, что требуется для ее производства, дорожает", - сказал Шестаков
.
По его словам, даже возобновление вылова осетровых не повлияет на стоимость: при возобновлении икра будет пастбищной. В таком случае надо вырастить малька, запустить и отловить его - такая икра будет еще дороже.
"Почему-то икра должна быть самой дешевой и рыба самой дешевой. Нарратив, который непонятно на чем основан. Во всем мире черная икра не стоит дешево - ни в Иране
, ни в Азербайджане", - пояснил Шестаков.
Дикая рыба, с учетом ее ограниченного вылова, всегда будет считаться премиальным продуктом, подытожил глава ведомства.