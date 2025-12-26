Посол выразил надежду на соблюдение договоренностей с Осло по рыболовству

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. РФ надеется на соблюдение договоренностей с Осло по рыбному промыслу и недопущение их срыва из-за еврочиновников, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.

"Полагаем, что продолжение совместной работы на данном (рыболовство) направлении дает надежду на поддержание конструктивного диалога, перспективы которого были подорваны после присоединения Норвегии к решению ЕС о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood", - сказал он.

Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске . В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.

В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что его ведомство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры

Посол Корчунов , говоря о решении Осло, заявил, что "действия норвежской стороны в этом контексте не способствуют повышению эффективности системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике , которая формировалась в течение десятков лет и обеспечивает рациональное использование совместных запасов водных биоресурсов".