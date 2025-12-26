Рейтинг@Mail.ru
08:37 26.12.2025
Посол выразил надежду на соблюдение договоренностей с Осло по рыболовству
Посол выразил надежду на соблюдение договоренностей с Осло по рыболовству
россия, осло, норвегия, николай корчунов, илья шестаков, евросоюз, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Осло, Норвегия, Николай Корчунов, Илья Шестаков, Евросоюз, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
© Фото : предоставлено посольством России в НорвегииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
© Фото : предоставлено посольством России в Норвегии
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. РФ надеется на соблюдение договоренностей с Осло по рыбному промыслу и недопущение их срыва из-за еврочиновников, заявил РИА Новости посол России в Норвегии Николай Корчунов.
"Полагаем, что продолжение совместной работы на данном (рыболовство) направлении дает надежду на поддержание конструктивного диалога, перспективы которого были подорваны после присоединения Норвегии к решению ЕС о введении санкций в отношении российских рыбопромышленных концернов Norebo и Murman Seafood", - сказал он.
Евросоюз 20 мая ввел санкции против рыболовецких компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", базирующихся в Мурманске. В июле об ограничениях против их судов сообщил норвежский МИД. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил в конце августа, что Россия примет ответные меры, если Осло в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В начале прошлого месяца он сообщал РИА Новости, что его ведомство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне, однако на прошлой неделе российская делегация вступила с ней в переговоры
Посол Корчунов, говоря о решении Осло, заявил, что "действия норвежской стороны в этом контексте не способствуют повышению эффективности системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике, которая формировалась в течение десятков лет и обеспечивает рациональное использование совместных запасов водных биоресурсов".
"Убеждены в важности обеспечения соблюдения существующих договоренностей и недопущения срыва еврочиновниками их выполнения", - заключил он.
