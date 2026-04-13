Росрыболовство рассматривает госмонополию на вылов осетра в Азовском море

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Росрыболовство рассматривает возможность допустить к вылову осетров в Азовском море только государственную компанию, чтобы не допустить браконьерства, но окончательного решения пока нет, рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков.

Шестаков также заявил, что промысел осетра обязательно будет открыт. Сейчас обсуждается именно вопрос организации лова. "Будем надеяться, что в 2027 году, но загадывать не будем, может и позже", - отметил он.