Российским рыбакам нет смысла говорить с ЕС, заявил глава Росрыболовства

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российским рыбакам нет смысла говорить с Европейским союзом: страны не хотят договариваться, несмотря на единые запасы рыбы, в свою очередь Россия сама способна отрегулировать свою деятельность, рассказал в интервью РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Тогда как российские институты, отметил Шестаков, располагаются на базе, созданной еще в старой России, она расширялась и в Советском Союзе. Методологии РФ использовались по всему миру, и Россия была признанным лидером в рыбохозяйственной науке. "Тогда как Евросоюз начинает рассказывать, как и что нам ловить. Поэтому мы не видим никакого смысла разговаривать с ними", - подытожил глава ведомства.