В Росрыболовстве рассказали о росте производства красной икры
08:33 12.01.2026
В Росрыболовстве рассказали о росте производства красной икры
Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.01.2026
В Росрыболовстве рассказали о росте производства красной икры

Красная икра
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Красной икры мы произвели на 35 процентов больше, чем годом ранее, порядка 14-15 тысяч", - сказал он, комментируя итоги 2025 года.
Он добавил, что россиянам всегда будет достаточно этой продукции.
Ранее Шестаков сообщил, что лососевая путина-2025 прошла лучше, чем в 2024 году, а в лидерах - Камчатский край. Лососевая путина в России в 2024 году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн рыбы.
