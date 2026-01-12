https://ria.ru/20260112/ikra-2067307385.html
В Росрыболовстве рассказали о росте производства красной икры
Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:33:00+03:00
Производство красной икры в России выросло на треть по сравнению с 2024 годом
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Красной икры мы произвели на 35 процентов больше, чем годом ранее, порядка 14-15 тысяч", - сказал он, комментируя итоги 2025 года.
Он добавил, что россиянам всегда будет достаточно этой продукции.
Ранее Шестаков
сообщил, что лососевая путина-2025 прошла лучше, чем в 2024 году, а в лидерах - Камчатский край
. Лососевая путина в России
в 2024 году оказалась худшей за 20 лет: было выловлено всего 235 тысяч тонн рыбы.