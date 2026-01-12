В Росрыболовстве рассказали о росте производства красной икры

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Красной икры мы произвели на 35 процентов больше, чем годом ранее, порядка 14-15 тысяч", - сказал он, комментируя итоги 2025 года.

Он добавил, что россиянам всегда будет достаточно этой продукции.