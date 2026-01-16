Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Если учитывать все население России, включая новорожденных малышей, то в стране производят порядка 100 граммов красной икры на человека, однако надо учитывать, что не все ее любят, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Если и малышей кормить красной икрой, то да", - сообщил Шестаков , отвечая на вопрос, производят ли на каждого россиянина по 100 граммов икры. "Надо учитывать, что у нас многие люди не едят ее из-за предпочтений", - добавил он.

По его словам, для большинства россиян красная икра - это тот продукт, который ставится только на новогодний стол, а некоторые и вовсе обходятся без него, потому что не у всех красная икра считается важным продуктом питания.

"Мы, например, живем в больших городах, поэтому для нас икра может являться важным продуктом, а для тех, кто живет в деревне или в поселке - для них это чуждый продукт", - пояснил Шестаков.