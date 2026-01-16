https://ria.ru/20260116/ikra-2068214862.html
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры - РИА Новости, 16.01.2026
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры
Если учитывать все население России, включая новорожденных малышей, то в стране производят порядка 100 граммов красной икры на человека, однако надо учитывать,... РИА Новости, 16.01.2026
общество
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Если учитывать все население России, включая новорожденных малышей, то в стране производят порядка 100 граммов красной икры на человека, однако надо учитывать, что не все ее любят, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Если и малышей кормить красной икрой, то да", - сообщил Шестаков
, отвечая на вопрос, производят ли на каждого россиянина по 100 граммов икры. "Надо учитывать, что у нас многие люди не едят ее из-за предпочтений", - добавил он.
По его словам, для большинства россиян красная икра - это тот продукт, который ставится только на новогодний стол, а некоторые и вовсе обходятся без него, потому что не у всех красная икра считается важным продуктом питания.
"Мы, например, живем в больших городах, поэтому для нас икра может являться важным продуктом, а для тех, кто живет в деревне или в поселке - для них это чуждый продукт", - пояснил Шестаков.
Ранее он рассказал агентству, что производство красной икры в России
в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн.