Рейтинг@Mail.ru
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:00 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ikra-2068214862.html
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры - РИА Новости, 16.01.2026
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры
Если учитывать все население России, включая новорожденных малышей, то в стране производят порядка 100 граммов красной икры на человека, однако надо учитывать,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:00:00+03:00
2026-01-16T05:00:00+03:00
общество
россия
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_4b234e8fca4eb79a5d331b36a65492f9.jpg
https://ria.ru/20260115/gosduma-2067964919.html
https://ria.ru/20251230/stoimost-2065537486.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148085/60/1480856090_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6d5bba6a6392be17843ddf963dc15490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Общество, Россия, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Глава Росрыболовства оценил объемы производства красной икры

РИА Новости: в России производят около 100 граммов красной икры на человека

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Если учитывать все население России, включая новорожденных малышей, то в стране производят порядка 100 граммов красной икры на человека, однако надо учитывать, что не все ее любят, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Если и малышей кормить красной икрой, то да", - сообщил Шестаков, отвечая на вопрос, производят ли на каждого россиянина по 100 граммов икры. "Надо учитывать, что у нас многие люди не едят ее из-за предпочтений", - добавил он.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили усилить контроль за оборотом красной икры и елок
Вчера, 06:51
По его словам, для большинства россиян красная икра - это тот продукт, который ставится только на новогодний стол, а некоторые и вовсе обходятся без него, потому что не у всех красная икра считается важным продуктом питания.
"Мы, например, живем в больших городах, поэтому для нас икра может являться важным продуктом, а для тех, кто живет в деревне или в поселке - для них это чуждый продукт", - пояснил Шестаков.
Ранее он рассказал агентству, что производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн.
Бутерброды с черной икрой - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Подсчитана цена бутерброда с черной икрой в России
30 декабря 2025, 01:02
 
ОбществоРоссияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала