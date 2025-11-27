Рейтинг@Mail.ru
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры - РИА Новости, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:51 27.11.2025
https://ria.ru/20251127/rossija-2057891512.html
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры - РИА Новости, 27.11.2025
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
Производство красной икры в России в январе-сентябре этого года достигло 74,4 грамма на одного россиянина - это почти в 1,4 раза больше уровня годом ранее,... РИА Новости, 27.11.2025
2025-11-27T05:51:00+03:00
2025-11-27T05:51:00+03:00
россия
илья шестаков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экономика
красная икра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911688135_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_6d9ebcc81d19a147524d191b6f89808f.jpg
https://ria.ru/20251012/ikra-2047761139.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911688135_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_35ff7f2cacb1a94cccb7a5afdbcbc5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, илья шестаков, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экономика, красная икра
Россия, Илья Шестаков, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Экономика, Красная икра
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры

Росстат: производство красной икры в России выросло в 1,4 раза

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБутерброды с красной икрой
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Бутерброды с красной икрой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Производство красной икры в России в январе-сентябре этого года достигло 74,4 грамма на одного россиянина - это почти в 1,4 раза больше уровня годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Всего в стране в январе-сентябре было произведено 10,9 тысячи тонн икры против 7,8 тысячи за аналогичный период прошлого года. Население страны на начало года, как и годом ранее, составляло 146,1 миллиона человек.
Таким образом, за девять месяцев текущего года производство составило 74,4 грамма красной икры на человека против 53,7 грамма годом ранее.
Несмотря на значительный рост, текущий выпуск все еще заметно ниже уровня 2023 года, когда он составлял 144,4 грамма.
В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России по итогам 2025 года вырастет до 15 тысяч тонн.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
В России подешевела красная икра
12 октября, 06:32
 
РоссияИлья ШестаковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)ЭкономикаКрасная икра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала