Рейтинг@Mail.ru
Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 27.02.2026 (обновлено: 08:50 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/rosrybolovstvo-2077049398.html
Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта
Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта - РИА Новости, 27.02.2026
Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта
Несмотря на не сильно удачную путину, Россия произвела достаточно много икры для внутреннего рынка, так что на праздники вплоть до 8 марта спрос покрыт,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:47:00+03:00
2026-02-27T08:50:00+03:00
экономика
россия
илья шестаков
герман зверев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064830096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d9fb95b7eeeefd56bbe3ab69b7f4fa3.jpg
https://ria.ru/20260218/ikra-2075101391.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064830096_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceb6c5697f4f4720a65868b08036d518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, илья шестаков, герман зверев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Герман Зверев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта

Росрыболовство: в России достаточно икры на предстоящие праздники

© АГН "Москва" / Александр АвиловПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Продажа красной икры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Несмотря на не сильно удачную путину, Россия произвела достаточно много икры для внутреннего рынка, так что на праздники вплоть до 8 марта спрос покрыт, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Как и говорили, икры будет достаточно в этом году. Путина хоть и была не сильно удачной, но все равно икры произведено было достаточно много для внутреннего рынка. Поэтому я думаю, что все должно быть хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос, справится ли Россия со спросом на икру во время праздников.
Ранее в феврале президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал, что красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений и 2026 год не станет исключением.
Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявлял РИА Новости Шестаков в январе.
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Врач рассказала, сколько красной икры можно съесть
18 февраля, 04:36
 
ЭкономикаРоссияИлья ШестаковГерман ЗверевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала