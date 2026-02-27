Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Несмотря на не сильно удачную путину, Россия произвела достаточно много икры для внутреннего рынка, так что на праздники вплоть до 8 марта спрос покрыт, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Как и говорили, икры будет достаточно в этом году. Путина хоть и была не сильно удачной, но все равно икры произведено было достаточно много для внутреннего рынка. Поэтому я думаю, что все должно быть хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос, справится ли Россия со спросом на икру во время праздников.
Ранее в феврале президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев сообщал, что красная и черная икра является основным атрибутом праздничных застолий, спрос россиян на нее по праздникам достигает пиковых значений и 2026 год не станет исключением.
Производство красной икры в России в 2025 году выросло более чем на треть по сравнению с 2024 годом, до 14-15 тысяч тонн, заявлял РИА Новости Шестаков в январе.
