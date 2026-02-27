Глава Росрыболовства рассказал, хватит ли россиянам икры на 8 Марта

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Несмотря на не сильно удачную путину, Россия произвела достаточно много икры для внутреннего рынка, так что на праздники вплоть до 8 марта спрос покрыт, рассказал РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.