Росрыболовство выступило против введения экспортных пошлин на рыбу

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росрыболовство выступает против введения экспортных пошлин на рыбу, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
"По экспортным пошлинам наша позиция всегда, как Росрыболовства оставалась неизменной - мы выступаем против введения экспортных пошлин", - сказал он на расширенном совещании в Совете Федерации по обсуждению актуальных проблем в сфере рыбного хозяйства.
По словам Шестакова, сейчас не то время, когда к рыбакам надо предъявлять повышенные экономические интересы.
"На самом деле, в такой экономической ситуации, конечно, любые нововведения экономического характера, которые ухудшают состояние в отрасли, мы считаем неправильными", - добавил глава Росрыболовства.
Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 29 октября 2025 года совещания с членами правительства поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.
