15:02 25.02.2026
Росрыболовство выступило против введения экспортных пошлин на рыбу
экономика, россия, илья шестаков, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), совет федерации рф
Экономика, Россия, Илья Шестаков, Владимир Путин, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Совет Федерации РФ
Рыбацкие суда у пирса в бухте Новик на острове Русский. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росрыболовство выступает против введения экспортных пошлин на рыбу, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.
"По экспортным пошлинам наша позиция всегда, как Росрыболовства оставалась неизменной - мы выступаем против введения экспортных пошлин", - сказал он на расширенном совещании в Совете Федерации по обсуждению актуальных проблем в сфере рыбного хозяйства.
По словам Шестакова, сейчас не то время, когда к рыбакам надо предъявлять повышенные экономические интересы.
"На самом деле, в такой экономической ситуации, конечно, любые нововведения экономического характера, которые ухудшают состояние в отрасли, мы считаем неправильными", - добавил глава Росрыболовства.
Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 29 октября 2025 года совещания с членами правительства поручал правительству проработать при участии заинтересованных исполнительных органов субъектов РФ, отраслевых союзов вопрос целесообразности введения вывозных таможенных пошлин на основные виды водных биоресурсов с целью стимулирования производства отечественной рыбной продукции с высокой степенью переработки.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Бразилия хочет поставлять морепродукты в Россию
4 октября 2025, 07:28
 
