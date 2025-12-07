https://ria.ru/20251207/sayra-2060378315.html
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее, в конце ноября, глава Росрыболовства Илья Шестаков
заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России
прогнозируется в ближайшие годы.
"Мы с большим вниманием к этому относимся, потому что возобновление промысла сайры, которая стремительно сократилась, обнулилась, по сути дела, начиная с конца 90-х, возобновление промысла было бы очень выгодно для предприятий и было бы воспринято рынком и потребителями", - сказал он.
Зверев
добавил, что сайра относится к числу тех немногих видов рыб, которые имеют устойчивую положительную рыночную репутацию в России.
В 2019 году представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) сообщил РИА Новости, что Северотихоокеанская комиссия по рыболовству (NPFC) решила ввести ограничения на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее запасов в Тихом океане
. В заседании комиссии по рыболовству в Токио
приняли участие делегаты из семи стран и одного субъекта рыболовства, включая Китай
и Россию.