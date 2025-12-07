Рейтинг@Mail.ru
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/sayra-2060378315.html
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России - РИА Новости, 07.12.2025
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России
Возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями, рассказал РИА Новости президент Всероссийской... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T05:55:00+03:00
2025-12-07T05:55:00+03:00
экономика
россия
тихий океан
токио
герман зверев
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577024111_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_e6134cf7b7beb286cf7d86520782e27a.jpg
https://ria.ru/20251204/dagestan-2059854558.html
https://ria.ru/20250919/varpe-2042935175.html
россия
тихий океан
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577024111_35:0:1314:959_1920x0_80_0_0_004042ed11f3a1482fba75ee7dfa4a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, тихий океан, токио, герман зверев, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Россия, Тихий океан, Токио, Герман Зверев, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России

РИА Новости: в ВАРПЭ назвали возобновление промысла сайры выгодным

© РИА Новости / Артур ЛебедевРыбаки разгружают выловленную рыбу
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Рыбаки разгружают выловленную рыбу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возобновление промысла сайры в России будет выгодно для предприятий и положительно воспринято потребителями, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее, в конце ноября, глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что возобновление промысла сайры в исключительной экономической зоне России прогнозируется в ближайшие годы.
Улов рыбы - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Объем переработки рыбы в Дагестане за год вырос на 10%
4 декабря, 17:50
"Мы с большим вниманием к этому относимся, потому что возобновление промысла сайры, которая стремительно сократилась, обнулилась, по сути дела, начиная с конца 90-х, возобновление промысла было бы очень выгодно для предприятий и было бы воспринято рынком и потребителями", - сказал он.
Зверев добавил, что сайра относится к числу тех немногих видов рыб, которые имеют устойчивую положительную рыночную репутацию в России.
В 2019 году представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) сообщил РИА Новости, что Северотихоокеанская комиссия по рыболовству (NPFC) решила ввести ограничения на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее запасов в Тихом океане. В заседании комиссии по рыболовству в Токио приняли участие делегаты из семи стран и одного субъекта рыболовства, включая Китай и Россию.
Лососевая путина на Сахалине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию
19 сентября, 11:34
 
ЭкономикаРоссияТихий океанТокиоГерман ЗверевИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала