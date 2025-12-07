ВАРПЭ оценило перспективы возобновления промысла сайры в России

"Мы с большим вниманием к этому относимся, потому что возобновление промысла сайры, которая стремительно сократилась, обнулилась, по сути дела, начиная с конца 90-х, возобновление промысла было бы очень выгодно для предприятий и было бы воспринято рынком и потребителями", - сказал он.