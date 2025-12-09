https://ria.ru/20251209/patrushev-2060704041.html
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.12.2025
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев
Россиянам хватит красной икры на Новый год, дефицита не будет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T02:42:00+03:00
2025-12-09T02:42:00+03:00
2025-12-09T02:42:00+03:00
экономика
россия
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
илья шестаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981238708_0:36:2908:1673_1920x0_80_0_0_834a5e1813281c08064552d1bbd80d9b.jpg
https://ria.ru/20251127/rossija-2057891512.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981238708_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_f1a97847431ec6249d162f8b4b6191e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Илья Шестаков
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев
Патрушев: дефицита красной икры на Новый год не будет