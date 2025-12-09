Рейтинг@Mail.ru
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.12.2025
02:42 09.12.2025
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев - РИА Новости, 09.12.2025
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев
Россиянам хватит красной икры на Новый год, дефицита не будет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 09.12.2025
экономика
россия
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
илья шестаков
россия
экономика, россия, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), илья шестаков
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Илья Шестаков
Дефицита красной икры на Новый год не будет, заявил Патрушев

Патрушев: дефицита красной икры на Новый год не будет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россиянам хватит красной икры на Новый год, дефицита не будет, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос, достаточно ли красной икры на Новый год.
В сентябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял РИА Новости, что граждане не останутся без красной икры в новогодние праздники. При этом он не стал комментировать ситуацию с ценами на этот деликатес. Позже он объяснил, что на фоне хорошей путины этого года красная икра и рыба могут подешеветь к зимним праздникам.
В конце октября Шестаков заявил журналистам, что добыча лососевых в России в 2025 году практически завершена и добыто в 1,5 раза больше, чем за всю прошлогоднюю лососевую путину, - 335 тысяч тонн.
Бутерброды с красной икрой - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
27 ноября, 05:51
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Илья Шестаков
 
 
Версия 2023.1 Beta
