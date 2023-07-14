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Аварии и ЧП на химических предприятиях в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 14.07.2023
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12:56 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/avarii-1884160943.html
Аварии и ЧП на химических предприятиях в России в 2021-2023 годах
Аварии и ЧП на химических предприятиях в России в 2021-2023 годах - РИА Новости, 14.07.2023
Аварии и ЧП на химических предприятиях в России в 2021-2023 годах
в Новоуральске (Свердловская область) на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:56
2023-07-14T12:56
справки
происшествия
россия
донецкая народная республика
ивановская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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202314 июля в Новоуральске (Свердловская область) на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате инцидента погиб один человек. Радиационный фон на предприятии в норме. АО "УЭХК" – входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. 29 июня в Нижнем Новгороде на территории химического завода "Бальзам" произошло возгорание цистерны с химическим составом. По данным МЧС России, площадь пожара составляла 800 квадратных метров – огонь после возгорания фуры с толуолом перекинулся на соседние гаражи. В результате инцидента погиб водитель. 13 июня в Краснодаре на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел технологический сбой на факельном стояке завода, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. Возгорание на площади 20 квадратных метров было ликвидировано. Позже было ликвидировано повторное возгорание установки по сжиганию газа на площади 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших и разрушений нет. 27 марта в Калининском районе Горловки (ДНР) химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате чего был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты и частично разрушена факельная труба. Кроме того, вследствие прямого попадания снаряда в кровлю было повреждено административное здание цеха электроснабжения. 18 марта в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание емкости с химической жидкостью на площади 50 квадратных метров на территории химического предприятия. Пожар был ликвидирован. 10 марта в поселке Административный Куйбышевского района Донецка (ДНР) при обстреле со стороны украинских войск были повреждены остекление котельной и цех Донецкого казенного завода химических изделий. 202215 декабря в Ангарске (Иркутская область) произошел взрыв и пожар на промплощадке комбината "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК). Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. МЧС заявило, что открытое горение было ликвидировано. В результате ЧП два человека погибли и пять пострадали. 28 мая в Казани (Татарстан) на кровле предприятия "Нэфис Косметикс" произошел пожар. Наблюдался дым из-под кровли отдельно стоящего здания предприятия. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метра. К тушению пожара привлекались 79 человек и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. 21 апреля в Кинешме (Ивановская область) в цехе митриевского химзавода на площади 1,5 тысячи квадратных метров вспыхнул огонь. Прокуратура Ивановской области сообщила об одном пострадавшем. В результате ЧП женщина с ожогами 30% поверхности тела была доставлена в Кинешемскую ЦРБ. Она получила ожоги лица, верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся развитием ожоговой болезни. Предприятию был причинен ущерб на сумму около 135 миллионов рублей. 202115 ноября в Дзержинске Нижегородской области на открытой площадке химического предприятия "Оргхимпром" произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением высотой один-два метра. К горящему продуктопроводу были подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубических метров. Специалисты проводили охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва. В результате пожара погибших и пострадавших не было. 12 ноября в Кировской области на химпредприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" произошла нештатная ситуация с выбросом фтороводорода. Выброс был локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Общий объем утечки фтористого водорода составил 1,5 тонны. Пострадавших не было. 28 октября в Вологодской области на Череповецком химическом заводе произошел выброс аммиака из-за неисправности клапана избыточного давления. Утечка опасного вещества была устранена. Пострадали трое рабочих. 29 июля вечером в Каменск-Шахтинском Ростовской области в одном из цехов химического предприятия "Комбинат Каменский" произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. https://ria.ru/20210730/chp-1743643428.htmlВ результате случившегося было госпитализировано семь человек. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский. https://ria.ru/20210803/delo-1744139871.html6 марта в Тутаевском районе Ярославской области на Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе имени Д.И. Менделеева произошел пожар. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубометров. Пожар был потушен. Пострадавших нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствовала. Установка не пострадала. 1 марта в Краснозаводске Московской области на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила женщина. Хлопок случился при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории". 5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
донецкая народная республика
ивановская область
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справки, происшествия, россия, донецкая народная республика, ивановская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Справки, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Ивановская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Аварии и ЧП на химических предприятиях в России в 2021-2023 годах

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании
Последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании. Архивное фото
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2023

14 июля в Новоуральске (Свердловская область) на Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате инцидента погиб один человек. Радиационный фон на предприятии в норме. АО "УЭХК" – входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок.
29 июня в Нижнем Новгороде на территории химического завода "Бальзам" произошло возгорание цистерны с химическим составом. По данным МЧС России, площадь пожара составляла 800 квадратных метров – огонь после возгорания фуры с толуолом перекинулся на соседние гаражи. В результате инцидента погиб водитель.
13 июня в Краснодаре на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошел технологический сбой на факельном стояке завода, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. Возгорание на площади 20 квадратных метров было ликвидировано. Позже было ликвидировано повторное возгорание установки по сжиганию газа на площади 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадавших и разрушений нет.
27 марта в Калининском районе Горловки (ДНР) химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате чего был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты и частично разрушена факельная труба. Кроме того, вследствие прямого попадания снаряда в кровлю было повреждено административное здание цеха электроснабжения.
18 марта в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание емкости с химической жидкостью на площади 50 квадратных метров на территории химического предприятия. Пожар был ликвидирован.
10 марта в поселке Административный Куйбышевского района Донецка (ДНР) при обстреле со стороны украинских войск были повреждены остекление котельной и цех Донецкого казенного завода химических изделий.

2022

15 декабря в Ангарске (Иркутская область) произошел взрыв и пожар на промплощадке комбината "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК). Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. МЧС заявило, что открытое горение было ликвидировано. В результате ЧП два человека погибли и пять пострадали.
28 мая в Казани (Татарстан) на кровле предприятия "Нэфис Косметикс" произошел пожар. Наблюдался дым из-под кровли отдельно стоящего здания предприятия. Пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метра. К тушению пожара привлекались 79 человек и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.
21 апреля в Кинешме (Ивановская область) в цехе митриевского химзавода на площади 1,5 тысячи квадратных метров вспыхнул огонь. Прокуратура Ивановской области сообщила об одном пострадавшем. В результате ЧП женщина с ожогами 30% поверхности тела была доставлена в Кинешемскую ЦРБ. Она получила ожоги лица, верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся развитием ожоговой болезни. Предприятию был причинен ущерб на сумму около 135 миллионов рублей.

2021

15 ноября в Дзержинске Нижегородской области на открытой площадке химического предприятия "Оргхимпром" произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением высотой один-два метра. К горящему продуктопроводу были подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубических метров. Специалисты проводили охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва. В результате пожара погибших и пострадавших не было.
12 ноября в Кировской области на химпредприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" произошла нештатная ситуация с выбросом фтороводорода. Выброс был локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Общий объем утечки фтористого водорода составил 1,5 тонны. Пострадавших не было.
28 октября в Вологодской области на Череповецком химическом заводе произошел выброс аммиака из-за неисправности клапана избыточного давления. Утечка опасного вещества была устранена. Пострадали трое рабочих.
29 июля вечером в Каменск-Шахтинском Ростовской области в одном из цехов химического предприятия "Комбинат Каменский" произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчетом. https://ria.ru/20210730/chp-1743643428.htmlВ результате случившегося было госпитализировано семь человек. Позже все они скончались. Власти объявили 4 августа днем траура в городе Каменск-Шахтинский. https://ria.ru/20210803/delo-1744139871.html
6 марта в Тутаевском районе Ярославской области на Ярославском опытно-промышленном нефтемаслозаводе имени Д.И. Менделеева произошел пожар. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубометров. Пожар был потушен. Пострадавших нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствовала. Установка не пострадала.
1 марта в Краснозаводске Московской области на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила женщина. Хлопок случился при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории".
5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаИвановская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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