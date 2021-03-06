https://ria.ru/20210306/pozhar-1600234430.html

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T22:10

2021-03-06T22:10

2021-03-06T22:10

ярославская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и спасатели.Ранее представитель ГУ МЧС сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим. В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Позже подтвердилось, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Пострадавших нет.В ГУ МЧС по региону уточнили РИА Новости, что в настоящее время идет пролив конструкций.Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева - старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.

https://ria.ru/20210306/pozhar-1600228716.html

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, происшествия