https://ria.ru/20210306/pozhar-1600234430.html
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T22:10
2021-03-06T22:10
2021-03-06T22:10
ярославская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и спасатели.Ранее представитель ГУ МЧС сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим. В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Позже подтвердилось, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Пострадавших нет.В ГУ МЧС по региону уточнили РИА Новости, что в настоящее время идет пролив конструкций.Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева - старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.
https://ria.ru/20210306/pozhar-1600228716.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области
потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и спасатели.
Ранее представитель ГУ МЧС сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим. В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Позже подтвердилось, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Пострадавших нет.
"Все службы сработали оперативно, пожар потушен. Жертв нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Установка не пострадала. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в официальном сообщении предприятия.
В ГУ МЧС по региону уточнили РИА Новости, что в настоящее время идет пролив конструкций.
Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева - старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.