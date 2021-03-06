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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T22:10
2021-03-06T22:10
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и спасатели.Ранее представитель ГУ МЧС сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим. В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Позже подтвердилось, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Пострадавших нет.В ГУ МЧС по региону уточнили РИА Новости, что в настоящее время идет пролив конструкций.Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева - старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.
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ярославская область, происшествия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем потушили

22:10 06.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области потушен, идет пролив конструкций, сообщило предприятие и спасатели.
Ранее представитель ГУ МЧС сказал РИА Новости, что сообщение о пожаре на НПЗ поступило в 20.00 субботы. По предварительным данным, загорелись две емкости с горючим. В соцсетях очевидцы писали, что слышали сильный хлопок. Позже подтвердилось, что загорелись два резервуара с нефтепродуктами объемом 600 кубометров. Пострадавших нет.

"Все службы сработали оперативно, пожар потушен. Жертв нет. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Установка не пострадала. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в официальном сообщении предприятия.

В ГУ МЧС по региону уточнили РИА Новости, что в настоящее время идет пролив конструкций.
Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева - старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.
Сотрудники полиции и МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
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