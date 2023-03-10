https://ria.ru/20230310/donetsk-1857033687.html

В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий

В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий - РИА Новости, 10.03.2023

В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий

Донецкий казенный завод химических изделий поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T15:10

2023-03-10T15:10

2023-03-10T15:10

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

донецкий казенный завод химических изделий

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Донецкий казенный завод химических изделий поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка Административный (Первая площадка) Куйбышевского района повреждено остекление котельной, а также цех завода ДКХЗИ (Донецкий казенный завод химических изделий - ред.)", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в пятницу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230310/donbass-1856738216.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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