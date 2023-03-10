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В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий - РИА Новости, 10.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 10.03.2023
https://ria.ru/20230310/donetsk-1857033687.html
В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий
В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий - РИА Новости, 10.03.2023
В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий
Донецкий казенный завод химических изделий поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T15:10
2023-03-10T15:10
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецкий казенный завод химических изделий
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Донецкий казенный завод химических изделий поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела поселка Административный (Первая площадка) Куйбышевского района повреждено остекление котельной, а также цех завода ДКХЗИ (Донецкий казенный завод химических изделий - ред.)", - написал он в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в пятницу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230310/donbass-1856738216.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецкий казенный завод химических изделий
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкий казенный завод химических изделий
В Донецке при обстреле пострадал завод химических изделий

В ДНР обстрел ВСУ повредил Донецкий казенный завод химических изделий

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Донецкий казенный завод химических изделий поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела поселка Административный (Первая площадка) Куйбышевского района повреждено остекление котельной, а также цех завода ДКХЗИ (Донецкий казенный завод химических изделий - ред.)", - написал он в своем телеграм-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что в пятницу украинские войска неоднократно обстреливали Донецк снарядами калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкий казенный завод химических изделий
 
 
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