https://ria.ru/20210301/khlopok-1599393969.html

СК назвал предварительную причину ЧП на химзаводе в Подмосковье

СК назвал предварительную причину ЧП на химзаводе в Подмосковье

Хлопок на химзаводе в Подмосковье мог произойти из-за детонации "неустановленного вещества", когда сотрудница предприятия отбирала пробы для лаборатории,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:57

2021-03-01T10:57

2021-03-01T21:23

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хлопок на химзаводе в Подмосковье мог произойти из-за детонации "неустановленного вещества", когда сотрудница предприятия отбирала пробы для лаборатории, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.В 08.35 мск спасателям поступила информация о технологической вспышке в цеху завода по адресу: Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, при технологической вспышке в цеху химзавода погибла женщина."Первого марта в городе Краснозаводске на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила 47-летняя женщина. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Предварительно установлено, что хлопок произошел при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории". В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

https://ria.ru/20201219/astrakhan-1590072464.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия