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СК назвал предварительную причину ЧП на химзаводе в Подмосковье
СК назвал предварительную причину ЧП на химзаводе в Подмосковье
Хлопок на химзаводе в Подмосковье мог произойти из-за детонации "неустановленного вещества", когда сотрудница предприятия отбирала пробы для лаборатории,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:57
2021-03-01T21:23
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хлопок на химзаводе в Подмосковье мог произойти из-за детонации "неустановленного вещества", когда сотрудница предприятия отбирала пробы для лаборатории, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.В 08.35 мск спасателям поступила информация о технологической вспышке в цеху завода по адресу: Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, при технологической вспышке в цеху химзавода погибла женщина."Первого марта в городе Краснозаводске на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила 47-летняя женщина. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Предварительно установлено, что хлопок произошел при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории". В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

СК назвал предварительную причину ЧП на химзаводе в Подмосковье

10:57 01.03.2021 (обновлено: 21:23 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хлопок на химзаводе в Подмосковье мог произойти из-за детонации "неустановленного вещества", когда сотрудница предприятия отбирала пробы для лаборатории, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
В 08.35 мск спасателям поступила информация о технологической вспышке в цеху завода по адресу: Краснозаводск, площадь Рдултовского, дом 1. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, при технологической вспышке в цеху химзавода погибла женщина.
"Первого марта в городе Краснозаводске на территории химического завода произошел хлопок, в результате которого смертельные травмы получила 47-летняя женщина. По данному факту ... организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.
Предварительно установлено, что хлопок произошел при "детонации неустановленного взрывоопасного вещества в момент, когда сотрудница химического предприятия отбирала пробы для центра заводской лаборатории". В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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