https://ria.ru/20230714/razgermetizatsiya-1884135755.html
При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек
При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек - РИА Новости, 14.07.2023
При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек
Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), радиационный фон на... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:54
2023-07-14T10:54
2023-07-14T12:28
происшествия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), радиационный фон на предприятии в норме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что предельно допустимая концентрация опасных веществ не превышена, находится в норме. Последствия ЧП ликвидируют специализированные подразделения. АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.
https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Происшествия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек
При разгерметизации резервуара с гексафторидом урана на УЭХК на Урале погиб человек
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), радиационный фон на предприятии в норме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что предельно допустимая концентрация опасных веществ не превышена, находится в норме. Последствия ЧП ликвидируют специализированные подразделения.
АО "УЭХК" - входящее в "Росатом
" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России
.
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