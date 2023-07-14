https://ria.ru/20230714/razgermetizatsiya-1884135755.html

При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек

При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек - РИА Новости, 14.07.2023

При разгерметизации на урановом комбинате на Урале погиб человек

Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), радиационный фон на... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:54

2023-07-14T10:54

2023-07-14T12:28

происшествия

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Один человек погиб при разгерметизации резервуара с обедненным гексафторидом урана на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), радиационный фон на предприятии в норме, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Произошла разгерметизация резервуара с обедненным гексафторидом урана объемом один кубометр. В результате механического воздействия погиб один человек", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что предельно допустимая концентрация опасных веществ не превышена, находится в норме. Последствия ЧП ликвидируют специализированные подразделения. АО "УЭХК" - входящее в "Росатом" крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана, поставляемого для обеспечения потребностей в ядерном топливе атомных электростанций и других ядерных энергетических установок. В настоящее время в технологических корпусах УЭХК сосредоточено 48% разделительных мощностей России.

https://ria.ru/20230417/uran-1865800509.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"