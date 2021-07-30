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Под Ростовом из-за ЧП в цехе семь человек с ожогами попали в реанимацию

Под Ростовом из-за ЧП в цехе семь человек с ожогами попали в реанимацию - РИА Новости, 30.07.2021

Под Ростовом из-за ЧП в цехе семь человек с ожогами попали в реанимацию

Семеро пострадали в результате возгорания на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области, говорится в официальном сообщении комбината. РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T15:39

2021-07-30T15:39

2021-07-30T15:50

происшествия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Семеро пострадали в результате возгорания на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области, говорится в официальном сообщении комбината.Ранее о госпитализации семи человек с ожогами в городе Каменск-Шахтинский рассказал источник РИА Новости."Вчера, 29 июля, около 20.00 в одном из цехов предприятия произошло возгорание, которое было ликвидировано в кратчайшие сроки системой пожарной безопасности и прибывшим пожарным расчётом... В результате случившегося госпитализировано семь человек", - говорится в сообщении.Возгорание на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области, где пострадали семь человек, не привело к вредным выбросам в атмосферу, говорится в официальном сообщении комбината.Как сообщал источник РИА Новости, пострадавшие находятся в реанимации.Минпромторг России организовал проверку на предприятии "Комбинат Каменский" в Ростовской области, сообщил РИА Новости замгубернатора региона Игорь Сорокин."На предприятии сейчас проводится проверка Минпромторгом России в связи со случившимися вчера событиями", - сказал он, не уточнив подробностей.Комбинат является одним из крупнейших химических предприятий Юга России. Согласно данным официального сайта компании, там выпускается "важнейшая химическая продукция для решения задач государственной важности", а также продукция гражданского назначения.

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россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия