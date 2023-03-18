https://ria.ru/20230318/pozhar-1858842294.html

В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости

В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости - РИА Новости, 18.03.2023

В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости

Открытое горение ликвидировано в Долгопрудном, где горела емкость с химической жидкостью, площадь возгорания составила 50 "квадратов", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T20:52

2023-03-18T20:52

2023-03-18T20:52

происшествия

коммерческая недвижимость

долгопрудный

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Долгопрудном, где горела емкость с химической жидкостью, площадь возгорания составила 50 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Ликвидация открытого горения произошла в 20.38. Площадь пожара составила 50 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230318/pozhar-1858838652.html

долгопрудный

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происшествия, коммерческая недвижимость, долгопрудный