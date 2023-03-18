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В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости - РИА Новости, 18.03.2023
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20:52 18.03.2023
https://ria.ru/20230318/pozhar-1858842294.html
В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости
В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости - РИА Новости, 18.03.2023
В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости
Открытое горение ликвидировано в Долгопрудном, где горела емкость с химической жидкостью, площадь возгорания составила 50 "квадратов", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.03.2023
2023-03-18T20:52
2023-03-18T20:52
происшествия
коммерческая недвижимость
долгопрудный
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Долгопрудном, где горела емкость с химической жидкостью, площадь возгорания составила 50 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Ликвидация открытого горения произошла в 20.38. Площадь пожара составила 50 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.
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долгопрудный
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происшествия, коммерческая недвижимость, долгопрудный
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Долгопрудный
В Долгопрудном ликвидировали горение химической жидкости

В Долгопрудном ликвидировали открытое горение емкости с химической жидкостью

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в Долгопрудном, где горела емкость с химической жидкостью, площадь возгорания составила 50 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Ликвидация открытого горения произошла в 20.38. Площадь пожара составила 50 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьДолгопрудный
 
 
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