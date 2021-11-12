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В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии
В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии - РИА Новости, 12.11.2021
В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии
Выброс фтороводорода на химпредприятии "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области локализован, пострадавших нет, опасности для населения нет, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021
2021-11-12T13:30
2021-11-12T16:20
происшествия
кирово-чепецк
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Выброс фтороводорода на химпредприятии "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области локализован, пострадавших нет, опасности для населения нет, сообщает администрация города Кирово-Чепецк.Нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на предприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" 12 ноября в 11.50."Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении администрации Кирово-Чепецка на станице в соцсети "ВКонтакте".Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что утечка фтористого водорода произошла на химическом предприятии в Кирово-Чепецке, идет эвакуация учеников и преподавателей из школы номер 4, всего ориентировочно 400 человек. По предварительным данным, общий объем утечки фтористого водорода составила 1,5 тонны.Акционерное общество "ГалоПолимер" - один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка). Единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры (плавкие фторопласты и фторкаучуки).
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происшествия, кирово-чепецк, кировская область
13:30 12.11.2021 (обновлено: 16:20 12.11.2021)
 
В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии

В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химическом предприятии

Вид на город Кирово-Чепецк
Вид на город Кирово-Чепецк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Выброс фтороводорода на химпредприятии "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области локализован, пострадавших нет, опасности для населения нет, сообщает администрация города Кирово-Чепецк.
Нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на предприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" 12 ноября в 11.50.
"Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении администрации Кирово-Чепецка на станице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что утечка фтористого водорода произошла на химическом предприятии в Кирово-Чепецке, идет эвакуация учеников и преподавателей из школы номер 4, всего ориентировочно 400 человек. По предварительным данным, общий объем утечки фтористого водорода составила 1,5 тонны.
Акционерное общество "ГалоПолимер" - один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка). Единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры (плавкие фторопласты и фторкаучуки).
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ПроисшествияКирово-ЧепецкКировская область
 
 
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