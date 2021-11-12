https://ria.ru/20211112/vybros-1758738941.html

В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии

В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии - РИА Новости, 12.11.2021

В Кировской области локализовали выброс фторводорода на химпредприятии

Выброс фтороводорода на химпредприятии "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области локализован, пострадавших нет, опасности для населения нет, сообщает... РИА Новости, 12.11.2021

2021-11-12T13:30

2021-11-12T13:30

2021-11-12T16:20

происшествия

кирово-чепецк

кировская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758780695_0:112:1804:1127_1920x0_80_0_0_309479262018fcd7117a92345f98a071.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Выброс фтороводорода на химпредприятии "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" в Кировской области локализован, пострадавших нет, опасности для населения нет, сообщает администрация города Кирово-Чепецк.Нештатная ситуация с выбросом фтороводорода произошла на предприятии ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк" 12 ноября в 11.50."Выброс локализован в течение часа службами МЧС непосредственно на промплощадке. Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет", - говорится в сообщении администрации Кирово-Чепецка на станице в соцсети "ВКонтакте".Ранее со ссылкой на представителя экстренных служб сообщалось, что утечка фтористого водорода произошла на химическом предприятии в Кирово-Чепецке, идет эвакуация учеников и преподавателей из школы номер 4, всего ориентировочно 400 человек. По предварительным данным, общий объем утечки фтористого водорода составила 1,5 тонны.Акционерное общество "ГалоПолимер" - один из крупнейших мировых производителей фторполимерной продукции (9% мирового рынка). Единственная российская компания, производящая специализированные фторполимеры (плавкие фторопласты и фторкаучуки).

https://ria.ru/20211026/gosduma-1756320951.html

кирово-чепецк

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кирово-чепецк, кировская область