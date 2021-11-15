В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне
Емкости с горючим вспыхнули в нижегородском Дзержинске на территории химпредприятия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация продуктопровода с последующим горением произошла на территории химического предприятия в Дзержинске Нижегородской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На открытой площадке предприятия "Оргхимпром" на Восточном шоссе произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к горящему продуктопроводу подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубических метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сообщение о пожаре в промзоне на Восточном шоссе поступило в понедельник в 15.50.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС. Предварительно, произошла разгерметизация с последующим факельным горением (высотой 1-2 метра) емкостей с горючей жидкостью, количество емкостей на данный момент точно неизвестно. В результате пожара погибших и пострадавших нет, происходит охлаждение соседних емкостей", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000" происходит факельное горение в результате утечки водорода одной из емкостей".
Как сообщается на сайте предприятия, компания "Синтез-Ацетон 2000" является одним из трех производителей изопропилового спирта в России.
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