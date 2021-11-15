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В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне
В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 15.11.2021
В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне
Разгерметизация продуктопровода с последующим горением произошла на территории химического предприятия в Дзержинске Нижегородской области, люди не пострадали,... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:36
2021-11-15T18:36
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация продуктопровода с последующим горением произошла на территории химического предприятия в Дзержинске Нижегородской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На открытой площадке предприятия "Оргхимпром" на Восточном шоссе произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к горящему продуктопроводу подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубических метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются.Сообщение о пожаре в промзоне на Восточном шоссе поступило в понедельник в 15.50.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000" происходит факельное горение в результате утечки водорода одной из емкостей".Как сообщается на сайте предприятия, компания "Синтез-Ацетон 2000" является одним из трех производителей изопропилового спирта в России.
https://ria.ru/20211115/pozhar-1759065467.html
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
18:36 15.11.2021
 
В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне

Емкости с горючим вспыхнули в нижегородском Дзержинске на территории химпредприятия

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация продуктопровода с последующим горением произошла на территории химического предприятия в Дзержинске Нижегородской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На открытой площадке предприятия "Оргхимпром" на Восточном шоссе произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что к горящему продуктопроводу подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубических метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сообщение о пожаре в промзоне на Восточном шоссе поступило в понедельник в 15.50.
"Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС. Предварительно, произошла разгерметизация с последующим факельным горением (высотой 1-2 метра) емкостей с горючей жидкостью, количество емкостей на данный момент точно неизвестно. В результате пожара погибших и пострадавших нет, происходит охлаждение соседних емкостей", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000" происходит факельное горение в результате утечки водорода одной из емкостей".
Как сообщается на сайте предприятия, компания "Синтез-Ацетон 2000" является одним из трех производителей изопропилового спирта в России.
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