https://ria.ru/20211115/pozhar-1759176529.html

В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне

В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне - РИА Новости, 15.11.2021

В Дзержинске вспыхнул пожар в промзоне

Разгерметизация продуктопровода с последующим горением произошла на территории химического предприятия в Дзержинске Нижегородской области, люди не пострадали,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T18:36

2021-11-15T18:36

2021-11-15T18:36

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Разгерметизация продуктопровода с последующим горением произошла на территории химического предприятия в Дзержинске Нижегородской области, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На открытой площадке предприятия "Оргхимпром" на Восточном шоссе произошла разгерметизация фланца на продуктопроводе с последующим факельным горением", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к горящему продуктопроводу подключены емкости с водородом общим объемом свыше 20 кубических метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты проводят охлаждение емкостей в целях предупреждения возможного взрыва. Обстоятельства происшествия выясняются.Сообщение о пожаре в промзоне на Восточном шоссе поступило в понедельник в 15.50.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе администрации Дзержинска, "на площадке ООО "Синтез" на производстве ООО "Синтез - Ацетон 2000" происходит факельное горение в результате утечки водорода одной из емкостей".Как сообщается на сайте предприятия, компания "Синтез-Ацетон 2000" является одним из трех производителей изопропилового спирта в России.

https://ria.ru/20211115/pozhar-1759065467.html

https://ria.ru/20211114/pozhar-1758986473.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия