https://ria.ru/20221215/kobzev-1838766255.html
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске
Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:07
2022-12-15T07:07
2022-12-15T12:25
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ангарская нефтехимическая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.Ранее Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших. По данным губернатора, они - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано. СК до этого сообщал о четырех пострадавших.По его словам, в близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.
https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html
иркутская область
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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ангарская нефтехимическая компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:07 15.12.2022 (обновлено: 12:25 15.12.2022)
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске
Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о пяти пострадавших при при пожаре в Ангарске