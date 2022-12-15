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Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
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Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске
Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:07
2022-12-15T12:25
происшествия
игорь кобзев
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ангарская нефтехимическая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.Ранее Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших. По данным губернатора, они - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано. СК до этого сообщал о четырех пострадавших.По его словам, в близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.
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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Игорь Кобзев, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ангарская нефтехимическая компания, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
07:07 15.12.2022 (обновлено: 12:25 15.12.2022)
 
Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске

Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил о пяти пострадавших при при пожаре в Ангарске

© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в медиабанкПоследствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании. 15 декабря 2022
Последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании. 15 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании. 15 декабря 2022
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.
Ранее Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших. По данным губернатора, они - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано. СК до этого сообщал о четырех пострадавших.
"Уточненные данные от Минздрава по пострадавшим. Одному проводят лечение в стационаре, еще четыре направлены на амбулаторное лечение", - написал Кобзев.
По его словам, в близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 17:24
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
 
ПроисшествияИгорь КобзевИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ангарская нефтехимическая компанияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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