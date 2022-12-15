https://ria.ru/20221215/kobzev-1838766255.html

Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске

Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске - РИА Новости, 15.12.2022

Стало известно о пяти пострадавших при пожаре в Ангарске

Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:07

2022-12-15T07:07

2022-12-15T12:25

происшествия

игорь кобзев

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

ангарская нефтехимическая компания

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Пять человек, по уточненным данным, пострадали при взрыве и пожаре на комбинате "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.Ранее Кобзев сообщил, что взрыв и пожар произошли на промплощадке АНХК, огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. СК сообщил о двух погибших. По данным губернатора, они - сотрудники комбината. МЧС заявило, что открытое горение ликвидировано. СК до этого сообщал о четырех пострадавших.По его словам, в близлежащих домах проведено обследование, повреждений не выявлено.

https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html

иркутская область

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происшествия, игорь кобзев, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), ангарская нефтехимическая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)