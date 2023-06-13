https://ria.ru/20230613/pozhar-1877718159.html

Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали

Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023

Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали

Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа на площади 20 квадратных метров,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:36

2023-06-13T08:36

2023-06-13T08:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа на площади 20 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным оперативного штаба Кубани, на территории Краснодарского НПЗ горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются. "В 07.54 – ликвидация открытого горения. В 07.54 – ликвидация последствий пожара на площади 20 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230612/pozhar-1877587203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)