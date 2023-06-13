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Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
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08:36 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877718159.html
Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали
Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали
Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа на площади 20 квадратных метров,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T08:36
2023-06-13T08:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа на площади 20 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным оперативного штаба Кубани, на территории Краснодарского НПЗ горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются. "В 07.54 – ликвидация открытого горения. В 07.54 – ликвидация последствий пожара на площади 20 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали

Пожар на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали на площади 20 квадратных метров

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа на площади 20 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
По данным оперативного штаба Кубани, на территории Краснодарского НПЗ горела установка по сжиганию избыточного газа, расположенная на газовой колонке. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины пожара уточняются.
"В 07.54 – ликвидация открытого горения. В 07.54 – ликвидация последствий пожара на площади 20 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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