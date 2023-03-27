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Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол" - РИА Новости, 27.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 27.03.2023
https://ria.ru/20230327/gorlovka-1860840899.html
Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол"
Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол" - РИА Новости, 27.03.2023
Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол"
Химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, сообщил в... РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T10:01
2023-03-27T10:01
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба. Вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю повреждено административное здание цеха электроснабжения", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 155 миллиметров.
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происшествия, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол"

Мэр Приходько: на "Стироле" обстрелом ВСУ повредило цех по производству азотной кислоты

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП Стирол - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
"Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба. Вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю повреждено административное здание цеха электроснабжения", - написал Приходько.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП Стирол
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
1 из 4
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП Стирол
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
2 из 4
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП Стирол
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
3 из 4
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП Стирол
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
4 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
1 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
2 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
3 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
© Фото : Приходько РИК/Telegram
4 из 4
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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