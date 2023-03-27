Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол"
Мэр Приходько: на "Стироле" обстрелом ВСУ повредило цех по производству азотной кислоты
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.
"Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба. Вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю повреждено административное здание цеха электроснабжения", - написал Приходько.
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
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© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
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© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
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© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
4 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
1 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
2 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
3 из 4
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВФУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол"
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Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 155 миллиметров.