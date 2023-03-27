https://ria.ru/20230327/gorlovka-1860840899.html

Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол"

Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол" - РИА Новости, 27.03.2023

Мэр Горловки показал разрушения после обстрела ВСУ завода "Стирол"

Химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, сообщил в... РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T10:01

2023-03-27T10:01

2023-03-27T10:01

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 мар - РИА Новости. Химический комбинат "Стирол" попал под обстрел украинских войск, в результате был сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "Украинские неонацисты ночью подвергли обстрелу ГУП "Стирол" (Калининский район Горловки), в результате чего сильно поврежден цех по производству азотной кислоты, частично разрушена факельная труба. Вследствие прямого попадания вражеского снаряда в кровлю повреждено административное здание цеха электроснабжения", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска в ночь на понедельник обстреляли Калининский район Горловки шестью снарядами калибром 155 миллиметров.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, вооруженные силы украины