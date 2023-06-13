https://ria.ru/20230613/pozhar-1877752637.html

Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали

Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023

Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали

Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано, сообщают в телеграм-канале... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:32

2023-06-13T11:32

2023-06-13T11:32

происшествия

краснодар

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано, сообщают в телеграм-канале оперативного штаба Кубани. По данным властей, во вторник утром на территории Краснодарского НПЗ загорелась газовая колонка. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров, в 7.54 - потушено. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. В пресс-службе завода сообщили, что оборудование не загорелось. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В краевом ГУМЧС сообщили, что в 10.10 было локализовано повторное возгорание на площади 10 квадратных метров. "О ситуации с повторным горением на НПЗ в Краснодаре: по данным МЧС по Краснодарскому краю, произошло возгорание паров газа на факельном стояке НПЗ. Его ликвидировали. В самом НПЗ также подтвердили ликвидацию горения", - сообщили в оперштабе.

https://ria.ru/20230613/sadovod-1877751493.html

краснодар

краснодарский край

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)