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Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
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11:32 13.06.2023
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Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали
Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали - РИА Новости, 13.06.2023
Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали
Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано, сообщают в телеграм-канале... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:32
2023-06-13T11:32
происшествия
краснодар
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано, сообщают в телеграм-канале оперативного штаба Кубани. По данным властей, во вторник утром на территории Краснодарского НПЗ загорелась газовая колонка. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров, в 7.54 - потушено. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов. В пресс-службе завода сообщили, что оборудование не загорелось. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В краевом ГУМЧС сообщили, что в 10.10 было локализовано повторное возгорание на площади 10 квадратных метров. "О ситуации с повторным горением на НПЗ в Краснодаре: по данным МЧС по Краснодарскому краю, произошло возгорание паров газа на факельном стояке НПЗ. Его ликвидировали. В самом НПЗ также подтвердили ликвидацию горения", - сообщили в оперштабе.
https://ria.ru/20230613/sadovod-1877751493.html
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происшествия, краснодар, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Повторное возгорание на территории Краснодарского НПЗ ликвидировали

На Краснодарском НПЗ ликвидировали повторное возгорание установки по сжиганию газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИльский НПЗ в Краснодарском крае
Ильский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Повторное возгорание установки по сжиганию избыточного газа на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ликвидировано, сообщают в телеграм-канале оперативного штаба Кубани.
По данным властей, во вторник утром на территории Краснодарского НПЗ загорелась газовая колонка. В 06.58 возгорание было локализовано на площади 20 квадратных метров, в 7.54 - потушено. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке НПЗ, где происходит сжигание избыточного газа, образующегося в процессе переработки нефтепродуктов.
В пресс-службе завода сообщили, что оборудование не загорелось. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В краевом ГУМЧС сообщили, что в 10.10 было локализовано повторное возгорание на площади 10 квадратных метров.
"О ситуации с повторным горением на НПЗ в Краснодаре: по данным МЧС по Краснодарскому краю, произошло возгорание паров газа на факельном стояке НПЗ. Его ликвидировали. В самом НПЗ также подтвердили ликвидацию горения", - сообщили в оперштабе.
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