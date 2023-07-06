https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году - РИА Новости, 06.07.2023

Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году

пресс-служба минздрава Челябинской области сообщила, что в Магнитогорске после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" госпитализированы 25 человек. По... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T11:30

2023-07-06T11:30

2023-07-06T11:30

справки

происшествия

россия

санкт-петербург

братск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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6 июля пресс-служба минздрава Челябинской области сообщила, что в Магнитогорске после употребления шаурмы в кафе "Хорошее место" госпитализированы 25 человек. По предварительным данным, все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей, на предприятии выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Оно было закрыто с 5 июля. 4 июля стало известно, что в селе Куанда Забайкальского края 11 человек отравились после употребления мяса дикого медведя. Среди пострадавших двое несовершеннолетних.30 июня управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что после посещения ресторана Grand Bianco (ООО "ТК "Арсенал трейд") отравились 95 человек, из них – 76 дети. По данным ведомства, в ресторане 24-25 июня проходили банкеты для выпускников шести городских школ, а также их родителей. Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил работу ресторана на 90 суток. 4 июля Роспотребнадзор сообщил, что в оздоровительном лагере "Белые горы" в Приамурье в период с 28 июня по 1 июля отравились 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса. Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, где были носители норовируса, также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей. 29 июня региональный Роспотребнадзор временно приостановил деятельность лагеря. 3 июля Бурейским районным судом оздоровительный лагерь "Белые горы" признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановили на 60 суток. 25 июня в Омске 19 учащихся в возрасте 11-17 лет, приехавших из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Как отмечается в Telegram-канале "Омский Роспотребнадзор", заболевшие дети были обследованы на кишечную группу инфекций бактериальной и вирусной этиологии, у всех обнаружена РНК норовируса генотипа 2. Выяснилось, что доставкой готовой еды, которой отравились школьники, занималась женщина, в одиночку у себя дома готовившая блюда, она оказалась носительницей норовируса, ее отстранили от работы.В середине июня в Братске (Иркутская область) было зафиксировано массовое отравление людей после посещения кафе "Шаурму хочу". Число пострадавших составило 103 человека. По результатам лабораторных исследований, проведенных методом ПЦР, в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе была обнаружена ДНК сальмонелл. Предварительно палочковидные бактерии обнаружили в соусах и курице. Россельхознадзор по Иркутской области сообщил, что причиной массового отравления сальмонеллой в шаурме в кафе Братска стали наггетсы из просроченного куриного мяса, которое без документов поставляли красноярские предприниматели. Владелец кафе был отправлен под домашний арест. В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр", которые власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой "Мистер Сидр", полицейские установили "факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад. 26 мая управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило, что после посещения ресторана японской кухни в Тавде острой кишечной инфекцией заразились 24 человека – 23 клиента и один сотрудник. Лабораторно был установлен возбудитель инфекции – сальмонелла. Отмечается, что в ресторане специалисты выявили санитарно-эпидемиологические нарушения, среди них есть "допуск к работе сотрудников без данных медосмотра" и "неудовлетворительное состояние разделочного инвентаря". Работа заведения была приостановлена. 8 мая в Башкирии в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратилось 17 человек, в том числе девять несовершеннолетних с признаками пищевого отравления. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что днем ранее потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в городе Мелеузе. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Деятельность киоска была приостановлена. В начале мая в Хабаровском крае после посещения кафе "Сиеста-фуд" отравились 13 человек. По данным расследования, причиной острой кишечной инфекции у посетителей заведения стало употребление в пищу сэндвичей, онигири и другой еды. Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе нарушение требований к обработке продукции, технологии приготовления, условий хранения, режима уборки, личной гигиены. В апреле в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл) 29 человек отравились продукцией суши-бара. Пострадавшие обратились за помощью к врачу. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Марий Эл, по результатам лабораторных исследований были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе предприятия общественного питания. Работа заведения была приостановлена. В марте в Коврове Владимирской области 26 человек, в том числе двое детей, обратились за помощью в медицинское учреждение после посещения одного из сетевых кафе-пиццерий города. У пострадавших были обнаружены признаки пищевого отравления. В отношении владельца заведения было возбуждено дело об административном правонарушении в части нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В период с 16 по 20 марта в поселке Лондоко-завод в Еврейской автономной области 29 человек, в том числе 27 детей школьного и дошкольного возраста, обратились за медпомощью из-за вспышки кишечной инфекции после употребления питьевой воды. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО, причинами отравления стали неправильные действия работников водоснабжающей организации. В феврале в Ростове-на-Дону более 70 человек отравились продукцией торговой марки Good Food. При этом 50 человек заболели острым гастроэнтеритом. Работа компании была приостановлена. Специалисты отдела надзора за общественным питанием регионального управления Роспотребнадзора выявили в цехе, где готовилась пища для доставки, нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В итоге производство было временно закрыто на 90 дней. 17 февраля в челябинском лицее №142 произошло массовое отравление учащихся. Трое детей были госпитализировали, еще около 40 человек были отправлены на амбулаторное лечение. В учебном заведении была обнаружена РНК норовируса. Ее в ходе эпидемиологического расследования выявили у одного из сотрудников пищеблока и у части заболевших. В пищеблоке и других помещениях провели дезинфекцию. Персонал столовой был временно отстранен от работы. С 16 по 19 января в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочной. 15 человек заболели острой кишечной инфекцией, 11 из них были госпитализированы. Среди заболевших были пять подростков 16-17 лет. У клиентов кафе лабораторный анализ выявил норовирус второго типа. И его же нашли при обследовании сотрудников заведения общепита. Кроме того, в пробах, взятых из готовых блюд и нарезанных овощей, обнаружили кишечную палочку. Закусочная была временно закрыта. Ее владельцу выдали предписание провести дезинфекцию и отстранить от работы сотрудников-носителей инфекции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, санкт-петербург, братск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)