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Биография Эдуарда Сагалаева

Биография Эдуарда Сагалаева - РИА Новости, 13.05.2023

Биография Эдуарда Сагалаева

Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T14:35

2023-05-13T14:35

2023-05-13T14:35

справки

эдуард сагалаев

самарканд

узбекистан

умер эдуард сагалаев

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Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Михайлович Сагалаев родился 3 октября 1946 года в городе Самарканде (Узбекистан). В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета им. Алишера Навои, позже – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доктор политических наук, профессор. В 1967-1969 годах работал редактором, старшим редактором Самаркандского областного комитета по радиовещанию и телевидению. В 1969-1972 годах – литературный сотрудник отдела партийной жизни, заместитель ответственного секретаря самаркандской газеты "Ленинский путь". С 1972 года по 1973 год был ответственным секретарем газеты "Комсомолец Узбекистана" (Ташкент). В 1973-1975 годах работал инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. С 1975 года Эдуард Сагалаев занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР). В 1980-1984 годах – главный редактор радиостанции "Юность". В 1984-1988 годах – главный редактор молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), создатель и ведущий популярной программы "12-й этаж" и один из руководителей программы "Взгляд". В 1988-1990 годах – руководитель Главной редакции информации ЦТ, ведущий еженедельной программы "Семь дней". С 1990 по 1991 год – председатель Союза журналистов СССР. В 1991 году был президентом Международной конфедерации журналистских союзов. С 1991 по 1992 год – генеральный директор гостелерадиокомпании "Останкино". В 1992 году основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). С 1995 года Сагалаев являлся президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. С 1996 по 1997 год занимал пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6). В 2001 году он учредил Фонд развития телерадиовещания, электронных СМИ и интернет-технологий Фонд Эдуарда Сагалаева. В 2006-2008 годах Сагалаев был членом Общественной палаты РФ при президенте РФ первого созыва. C 2009 года был художественным руководителем и ведущим телеканала "Психология 21" (телекомпания "Стрим"). Автор и ведущий серии документальных фильмов "Мистические путешествия с Эдуардом Сагалаевым", показанных на ТНТ в 2009 году. В 2010 году вышел документальный фильм Сагалаева "Воины Господа" о монахах Оптиной пустыни. В 2011 году на Первом канале был показан его фильм "Индийские йоги среди нас и мы среди них". Эдуард Сагалаев был членом Правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, председателем экспертного совета Премии имени Владимира Зворыкина. В 2021 году вышла книга Эдуарда Сагалаева "Когда журналисты были свободны". Сагалаев был удостоен различных наград. Он являлся лауреатом Государственной премии СССР (1978), премии Российской Федерации в области науки и техники 2008 года, премии правительства Российской Федерации 2015 года в области средств массовой информации. Награжден российскими орденами Дружбы (1996), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2011) степеней. Сагалаеву объявлена Благодарность президента РФ (1996). В 2018 году Сагалаеву было присвоено звание Заслуженный журналист РФ. Обладатель звания "Легенда российской журналистики" премии "Золотое перо России" за 2016 год Союза журналистов России. В 2019 году он был награжден медалью имени Льва Николаева. Сагалаев был удостоен премии ТЭФИ в номинации "Специальный приз Академии российского телевидения" (2002), премии "Медиаменеджер России" (2004).13 мая 2023 года Эдуард Сагалаев скончался.

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