https://ria.ru/20230516/sagalaev-1872125041.html

В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым - РИА Новости, 16.05.2023

В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым завершилось на Троекуровском кладбище. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:05

2023-05-16T13:05

2023-05-16T13:44

эдуард сагалаев

умер эдуард сагалаев

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым завершилось на Троекуровском кладбище. Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. Он занимал пост президента НАТ с 1995 года. Церемония прошла в траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься пришли родные и близкие Сагалаева, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава СЖР Владимир Соловьев, тележурналист и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов, тележурналист Александр Любимов, телеведущий Леонид Якубович, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, телеведущая Кира Прошутинская, генеральный директор холдинга "Газпром медиа" Александр Жаров и другие.Венки прислали президент РФ Владимир Путин, глава правительства РФ Михаил Мишустин и администрация президента РФ.В ходе церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что Сагалаев был душой российского телевидения и другом для целого поколения журналистов."Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", - сказал Добродеев.Он отметил, что Сагалаев был другом для целого поколения журналистов, был тем, кто по сути привел их в профессию.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Эдуарда Сагалаева. Также слова соболезнования высказали: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, экс-глава СПЧ Михаил Федотов и другие. Многие отметили, что Сагалаев "стал лицом телевидения нового времени", был "душой российского телевидения", и что ему "удалось сохранить баланс традиций и новаторства".

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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