В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым
Прощание с Эдуардом Сагалаевым завершилось на Троекуровском кладбище Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым
Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым завершилось на Троекуровском кладбище.
Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. Он занимал пост президента НАТ с 1995 года.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛюди перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Люди перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТелеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Люди перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Церемония прошла в траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься пришли родные и близкие Сагалаева, а также гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, глава СЖР Владимир Соловьев, тележурналист и гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов, тележурналист Александр Любимов, телеведущий Леонид Якубович, глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, телеведущая Кира Прошутинская, генеральный директор холдинга "Газпром медиа" Александр Жаров и другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, глава правительства РФ Михаил Мишустин и администрация президента РФ.
В ходе церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отметил, что Сагалаев был душой российского телевидения и другом для целого поколения журналистов.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРежиссер, телеведущий Александр Олейников (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Режиссер, телеведущий Александр Олейников (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Режиссер, телеведущий Александр Олейников (слева) и председатель совета директоров телекомпании ВИД Александр Любимов перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
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"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", - сказал Добродеев.
Он отметил, что Сагалаев был другом для целого поколения журналистов, был тем, кто по сути привел их в профессию.
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"Эдуард Михайлович напутствовал быть свободным, и фактически это его главный завет всему российскому телевидению. Он, конечно, менял правила игры и, с одной стороны, привнес очень теплую человеческую интонацию на отечественное телевидение, делал это лично, а, с другой стороны, он делал телевидение смыслов и предлагал говорить на совершенно новые, необычные для телевидения, для советской прессы темы".
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Эдуарда Сагалаева. Также слова соболезнования высказали: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, экс-глава СПЧ Михаил Федотов и другие. Многие отметили, что Сагалаев "стал лицом телевидения нового времени", был "душой российского телевидения", и что ему "удалось сохранить баланс традиций и новаторства".