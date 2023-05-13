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Киселев назвал Сагалаева своим учителем - РИА Новости, 13.05.2023
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12:46 13.05.2023 (обновлено: 14:54 13.05.2023)
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html
Киселев назвал Сагалаева своим учителем
Киселев назвал Сагалаева своим учителем - РИА Новости, 13.05.2023
Киселев назвал Сагалаева своим учителем
Ушедший из жизни тележурналист и бывший главный редактор информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения,... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T12:46
2023-05-13T14:54
общество
эдуард сагалаев
дмитрий киселев
умер эдуард сагалаев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ушедший из жизни тележурналист и бывший главный редактор информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения, обогатив её человеческими нотками, а его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики, заявил РИА Новости тележурналист Дмитрий Киселев. Сагалаев скончался в субботу в возрасте 76 лет. Он добавил, что Сагалаев был учителем и для многих других ныне известных деятелей ТВ. "Его воспитанниками по праву могут считать себя многие нынешние мэтры телевидения и журналистики. Вписал себя в историю отечественной культуры. Всегда буду благодарен", - заключил журналист.
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общество, эдуард сагалаев, дмитрий киселев, умер эдуард сагалаев
Общество, Эдуард Сагалаев, Дмитрий Киселев, Умер Эдуард Сагалаев
Киселев назвал Сагалаева своим учителем

Киселев: Сагалаев создал новую стилистику отечественного ТВ с человеческими нотками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ушедший из жизни тележурналист и бывший главный редактор информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения, обогатив её человеческими нотками, а его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики, заявил РИА Новости тележурналист Дмитрий Киселев.
Сагалаев скончался в субботу в возрасте 76 лет.
«
"Мой учитель. Привел меня на телевидение и благословил первые шаги. Талантливый человек, заражавший своим талантом многих. Создал новую стилистку отечественного телеэкрана, обогатив ее человеческими нотками", - сказал Киселев.
Он добавил, что Сагалаев был учителем и для многих других ныне известных деятелей ТВ. "Его воспитанниками по праву могут считать себя многие нынешние мэтры телевидения и журналистики. Вписал себя в историю отечественной культуры. Всегда буду благодарен", - заключил журналист.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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