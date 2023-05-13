https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html

Киселев назвал Сагалаева своим учителем

Киселев назвал Сагалаева своим учителем - РИА Новости, 13.05.2023

Киселев назвал Сагалаева своим учителем

Ушедший из жизни тележурналист и бывший главный редактор информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения,... РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:46

2023-05-13T12:46

2023-05-13T14:54

общество

эдуард сагалаев

дмитрий киселев

умер эдуард сагалаев

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ушедший из жизни тележурналист и бывший главный редактор информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев создал новую стилистику отечественного телевидения, обогатив её человеческими нотками, а его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики, заявил РИА Новости тележурналист Дмитрий Киселев. Сагалаев скончался в субботу в возрасте 76 лет. Он добавил, что Сагалаев был учителем и для многих других ныне известных деятелей ТВ. "Его воспитанниками по праву могут считать себя многие нынешние мэтры телевидения и журналистики. Вписал себя в историю отечественной культуры. Всегда буду благодарен", - заключил журналист.

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, эдуард сагалаев, дмитрий киселев, умер эдуард сагалаев