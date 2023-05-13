https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871490845.html

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 13.05.2023

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации Александр Широких. РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T12:23

2023-05-13T12:23

2023-05-13T13:58

эдуард сагалаев

общество

умер эдуард сагалаев

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев умер на 77-м году жизни, сообщил РИА Новости гендиректор ассоциации Александр Широких."Да, умер сегодня", — сказал он, добавив, что причина смерти ему неизвестна.Эдуард Сагалаев родился 3 октября 1946 года в Самарканде. Окончил филологический факультет Самаркандского университета. На телевидение пришел в 1975 году. В течение пяти лет был заместителем главного редактора программ для молодежи Центрального телевидения СССР, с 1980 по 1984-й — главным редактором радиостанции "Юность", а с 1984 по 1988-й возглавлял молодежную редакцию Центрального телевидения. Был создателем и ведущим популярной программы "12-й этаж" и одним из руководителей программы "Взгляд" (считается, что именно он придумал это название). В 1988-1990 годах руководил Главной редакцией информации ЦТ, вел еженедельную программу "Семь дней". С 1990 по 1991 год был председателем Союза журналистов СССР, в 1991-м — президентом Международной конфедерации журналистских союзов. С 1991 по 1992 год занимал пост генерального директора гостелерадиокомпании "Останкино", с 1996 по 1997-й — председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании.В 1992 году основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию ("ТВ-6 Москва"), был ее президентом с 1997 по 2000 год. С 1995 года Сагалаев стал президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. Доктор политических наук, профессор, член Академии российского телевидения и Международной академии телевизионных искусств и наук (США), действительный член Международной академии информатизации. Лауреат многих премий, в том числе Государственной премии СССР (1978), ТЭФИ (2002), "Медиаменеджер России" (2004), "Телегранд-2005". Награжден орденами Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. В 2016 году ему присвоили звание "Легенда российской журналистики" премии "Золотое перо России", а в 2018-м — звание заслуженного журналиста России.

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871494446.html

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эдуард сагалаев, общество, умер эдуард сагалаев