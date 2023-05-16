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В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым - РИА Новости, 16.05.2023

В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Эдуардом Сагалаевым. Журналист и медиаменеджер умер на 77-м году жизни 13 мая. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:19

2023-05-16T14:19

2023-05-16T14:49

культура

эдуард сагалаев

умер эдуард сагалаев

технологии

россия

ссср

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дмитрий киселев

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Эдуардом Сагалаевым. Журналист и медиаменеджер умер на 77-м году жизни 13 мая. Уход Эдуарда Михайловича — потеря для российской медиасферы абсолютно невосполнимая. Неутомимый экспериментатор, он всегда демонстрировал потрясающее жизнелюбие и неиссякаемую фантазию, которые порождали проекты, завоевывающие сердца телезрителей.На прощание пришли близкие, друзья, коллеги, ученики. Они вспомнили, каким был Эдуард Михайлович. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Сагалаев войдет в учебники по дисциплине в вузах. Ведущий программы "Вести недели", гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что с приходом Сагалаева на телевидение оно кардинально поменялось. Гендиректор ОТР Виталий Игнатенко назвал Сагалаева выдающимся человеком. Советская и российская ведущая Кира Прошутинская вспомнила о его даре руководителя. Новатор и экспериментатор: начало Сагалаева на ТВЕго приход в редакцию программ для молодежи был, казалось, предопределен: советскому телевидению 70-х были необходимы яркие личности, которые смогут создавать новые форматы (хотя в те времена и слова-то такого не употребляли). И Сагалаев берется за дело с мощной энергией. Появляется цикл "Наша биография", который он создает вместе с Анатолием Лысенко, на многие годы ставшим не только его соратником, но и близким другом, и Галиной Шерговой. Задача трудная, но безумно интересная — создать к 60-летию Октябрьской революции цикл из 60 документальных фильмов — по одному на каждый год.Сегодня, наверное, никто бы за подобное дело не взялся — или как минимум запросил бы у канала фантастические бюджеты. А молодые телевизионщики 70-х просто захотели — и сделали, и более того — экспериментировали не только с содержанием, но и формой: дробили кадр, накладывали изображение. Сегодня эти приемы кажутся нам привычными, а в 70-е годы были абсолютным новаторством.Новые песни и "Взгляд" на ТВ: советские СМИ 80-хИ при этом Эдуард Сагалев не ограничивал себя телевидением: он был журналистом широкого профиля, истинным медийщиком, как сказали бы сегодня: в начале 80-х он возглавил радиостанцию "Юность" — и его программы с удовольствием слушала советская молодежь. Там поднимались не только актуальные социальные темы, но и порой звучала новая музыка, ради которой программы даже записывались на магнитофоны — где еще в советском эфире ты услышишь модные новинки? Именно он придумал название для телепередачи, которая на долгие годы стала символом новой яркой и провокативной журналистики. "Взгляд" — коротко, понятно и символично: сам Сагалаев оставался по большей части за кадром, а любимцами аудитории стали новые звезды — Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. Они задавали новые стандарты общения, ведения эфира, интервью — но за своими спинами они всегда ощущали "старших товарищей", которые готовы были поддержать и помочь, и Сагалаев был одним из них.Глава Союза журналистов: СМИ в новой РоссииЕдинственный раз, когда он пожалел о собственном карьерном решении, — так это когда в 1991 году согласился возглавить Союз журналистов СССР . "Бес попутал", как признавался сам Эдуард Михайлович. СССР прекращал свое существование, и Союз журналистов огромной страны уходил вместе с ним, и даже ему было его не удержать — так что Сагалаев вернулся на телевидение и долгие годы входил в руководство телегигантов: его опыт и умение видеть развитие медийного мира, безусловно, ценились коллегами.В конце 90-х он создает Московскую независимую вещательную корпорацию, но здесь вступает в управленческую борьбу с Борисом Березовским — и журналист проигрывает в подковерной борьбе бизнесмену. Сагалаеву хочется, чтобы корпорация создавала семейные и развлекательные телепрограммы, олигарх напирает на политику и рекламу. Эдуард Сагалаев в итоге просто "уходит в тень", понимая, что какие-то новые коммерческие игры — это не то, чем он хочет заниматься.Он снова занимается теледокументалистикой, создает передачу "Мистические путешествия", а затем — на канале "Психология 21" запускает собственную программу "Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева". Самоирония — это верный признак мудреца, каким ушедший мэтр и был: он ни разу не становился в позу всезнающего бонзы, а, напротив, не чурался рассказов о каких-то собственных просчетах, что было куда ценнее. Меньше всего он хотел "забронзоветь" или превратиться в "живую легенду".

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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