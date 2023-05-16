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В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым - РИА Новости, 16.05.2023
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Культура
 
14:19 16.05.2023 (обновлено: 14:49 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sagalaev-1872098057.html
В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым
В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым - РИА Новости, 16.05.2023
В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Эдуардом Сагалаевым. Журналист и медиаменеджер умер на 77-м году жизни 13 мая. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:19
2023-05-16T14:49
культура
эдуард сагалаев
умер эдуард сагалаев
технологии
россия
ссср
москва
дмитрий киселев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Эдуардом Сагалаевым. Журналист и медиаменеджер умер на 77-м году жизни 13 мая. Уход Эдуарда Михайловича — потеря для российской медиасферы абсолютно невосполнимая. Неутомимый экспериментатор, он всегда демонстрировал потрясающее жизнелюбие и неиссякаемую фантазию, которые порождали проекты, завоевывающие сердца телезрителей.На прощание пришли близкие, друзья, коллеги, ученики. Они вспомнили, каким был Эдуард Михайлович. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Сагалаев войдет в учебники по дисциплине в вузах. Ведущий программы "Вести недели", гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что с приходом Сагалаева на телевидение оно кардинально поменялось. Гендиректор ОТР Виталий Игнатенко назвал Сагалаева выдающимся человеком. Советская и российская ведущая Кира Прошутинская вспомнила о его даре руководителя. Новатор и экспериментатор: начало Сагалаева на ТВЕго приход в редакцию программ для молодежи был, казалось, предопределен: советскому телевидению 70-х были необходимы яркие личности, которые смогут создавать новые форматы (хотя в те времена и слова-то такого не употребляли). И Сагалаев берется за дело с мощной энергией. Появляется цикл "Наша биография", который он создает вместе с Анатолием Лысенко, на многие годы ставшим не только его соратником, но и близким другом, и Галиной Шерговой. Задача трудная, но безумно интересная — создать к 60-летию Октябрьской революции цикл из 60 документальных фильмов — по одному на каждый год.Сегодня, наверное, никто бы за подобное дело не взялся — или как минимум запросил бы у канала фантастические бюджеты. А молодые телевизионщики 70-х просто захотели — и сделали, и более того — экспериментировали не только с содержанием, но и формой: дробили кадр, накладывали изображение. Сегодня эти приемы кажутся нам привычными, а в 70-е годы были абсолютным новаторством.Новые песни и "Взгляд" на ТВ: советские СМИ 80-хИ при этом Эдуард Сагалев не ограничивал себя телевидением: он был журналистом широкого профиля, истинным медийщиком, как сказали бы сегодня: в начале 80-х он возглавил радиостанцию "Юность" — и его программы с удовольствием слушала советская молодежь. Там поднимались не только актуальные социальные темы, но и порой звучала новая музыка, ради которой программы даже записывались на магнитофоны — где еще в советском эфире ты услышишь модные новинки? Именно он придумал название для телепередачи, которая на долгие годы стала символом новой яркой и провокативной журналистики. "Взгляд" — коротко, понятно и символично: сам Сагалаев оставался по большей части за кадром, а любимцами аудитории стали новые звезды — Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. Они задавали новые стандарты общения, ведения эфира, интервью — но за своими спинами они всегда ощущали "старших товарищей", которые готовы были поддержать и помочь, и Сагалаев был одним из них.Глава Союза журналистов: СМИ в новой РоссииЕдинственный раз, когда он пожалел о собственном карьерном решении, — так это когда в 1991 году согласился возглавить Союз журналистов СССР . "Бес попутал", как признавался сам Эдуард Михайлович. СССР прекращал свое существование, и Союз журналистов огромной страны уходил вместе с ним, и даже ему было его не удержать — так что Сагалаев вернулся на телевидение и долгие годы входил в руководство телегигантов: его опыт и умение видеть развитие медийного мира, безусловно, ценились коллегами.В конце 90-х он создает Московскую независимую вещательную корпорацию, но здесь вступает в управленческую борьбу с Борисом Березовским — и журналист проигрывает в подковерной борьбе бизнесмену. Сагалаеву хочется, чтобы корпорация создавала семейные и развлекательные телепрограммы, олигарх напирает на политику и рекламу. Эдуард Сагалаев в итоге просто "уходит в тень", понимая, что какие-то новые коммерческие игры — это не то, чем он хочет заниматься.Он снова занимается теледокументалистикой, создает передачу "Мистические путешествия", а затем — на канале "Психология 21" запускает собственную программу "Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева". Самоирония — это верный признак мудреца, каким ушедший мэтр и был: он ни разу не становился в позу всезнающего бонзы, а, напротив, не чурался рассказов о каких-то собственных просчетах, что было куда ценнее. Меньше всего он хотел "забронзоветь" или превратиться в "живую легенду".
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эдуард сагалаев, умер эдуард сагалаев, технологии, россия, ссср, москва, дмитрий киселев, вгтрк, виталий игнатенко, останкино (телецентр), троекуровское кладбище
Культура, Эдуард Сагалаев, Умер Эдуард Сагалаев, Технологии, Россия, СССР, Москва, Дмитрий Киселев, ВГТРК, Виталий Игнатенко, Останкино (телецентр), Троекуровское кладбище
В Москве простились с Эдуардом Сагалаевым

В Москве на Троекуровском кладбище состоялось прощание с Эдуардом Сагалаевым

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрощание с диктором Э. Сагалаев
Прощание с диктором Э. Сагалаев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Эдуардом Сагалаевым. Журналист и медиаменеджер умер на 77-м году жизни 13 мая.
Уход Эдуарда Михайловича — потеря для российской медиасферы абсолютно невосполнимая. Неутомимый экспериментатор, он всегда демонстрировал потрясающее жизнелюбие и неиссякаемую фантазию, которые порождали проекты, завоевывающие сердца телезрителей.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева на первом плане) и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (справа на первом плане) перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева на первом плане) и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (справа на первом плане) перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный продюсер "ОРТ/Первого канала" Александр Файфман, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева направо) и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко (третий справа) перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный продюсер "ОРТ/Первого канала" Александр Файфман, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева направо) и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко (третий справа) перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев (слева на первом плане) и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (справа на первом плане) перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово". Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный продюсер "ОРТ/Первого канала" Александр Файфман, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (слева направо) и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко (третий справа) перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
На прощание пришли близкие, друзья, коллеги, ученики. Они вспомнили, каким был Эдуард Михайлович.
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Сагалаев войдет в учебники по дисциплине в вузах.
«

"В те времена, когда он командовал телевидением, начались перемены. Впервые не дикторы, а ведущие стали вести новости. Появилась новая, уникальная команда — Телевизионная служба новостей, я в ней тоже работал. Он давал уникальные возможности для творчества, самовыражения и юмора. Конечно, вспоминаются программы "Взгляд", "12 этаж", которые он вел. Сагалаев много сделал и как организатор телевидения: и Первого канала, и ВГТРК", — отметил Соловьев.

Ведущий программы "Вести недели", гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отметил, что с приходом Сагалаева на телевидение оно кардинально поменялось.
«

"Эдуард Михайлович поставил высокую планку и сам отвечал на те вызовы, которое ставило время, потому что не было точки опоры. То телевидение, которое он сам создавал и вводил новых людей, давая им свободу, и стало теми точками опоры. ТВ шло впереди общества, оно было единственной живой трибуной, а Сагалаев ввел в него прямой эфир. Он был смелым и с блеском выдержал ответственность. Многие мэтры современного телевидения вышли из его шинели, можно так сказать", — сказал Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым

Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым.

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым

Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Э. Сагалаевым

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3

Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме "Троекурово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 3

Заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Гендиректор ОТР Виталий Игнатенко назвал Сагалаева выдающимся человеком.
«

"Вокруг него было поле принципиальности, борьбы, мужества. Это он даровал своим ученикам. Нужно было иметь огромное мужество, чтобы на ТВ появились "12 этаж", "Взгляд", новое "Время", — сказал Игнатенко.

Советская и российская ведущая Кира Прошутинская вспомнила о его даре руководителя.
«

"Уходят лучшие люди. Он был одним из немногих начальников, которые ценили талант. Эдуард Михайлович был настолько эмоционален, что меня иногда удивляло, как он вообще может договариваться с руководством. При том что он был ранимым. Царствие ему Небесное, он это заслужил", – подчеркнула Прошутинская.

Новатор и экспериментатор: начало Сагалаева на ТВ

Его приход в редакцию программ для молодежи был, казалось, предопределен: советскому телевидению 70-х были необходимы яркие личности, которые смогут создавать новые форматы (хотя в те времена и слова-то такого не употребляли). И Сагалаев берется за дело с мощной энергией.
© РИА Новости / Фото Михаила ФомичеваОтпевание писателя Александра Солженицына
Отпевание писателя Александра Солженицына - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Фото Михаила Фомичева
Отпевание писателя Александра Солженицына
Появляется цикл "Наша биография", который он создает вместе с Анатолием Лысенко, на многие годы ставшим не только его соратником, но и близким другом, и Галиной Шерговой. Задача трудная, но безумно интересная — создать к 60-летию Октябрьской революции цикл из 60 документальных фильмов — по одному на каждый год.
Сегодня, наверное, никто бы за подобное дело не взялся — или как минимум запросил бы у канала фантастические бюджеты. А молодые телевизионщики 70-х просто захотели — и сделали, и более того — экспериментировали не только с содержанием, но и формой: дробили кадр, накладывали изображение. Сегодня эти приемы кажутся нам привычными, а в 70-е годы были абсолютным новаторством.

Новые песни и "Взгляд" на ТВ: советские СМИ 80-х

И при этом Эдуард Сагалев не ограничивал себя телевидением: он был журналистом широкого профиля, истинным медийщиком, как сказали бы сегодня: в начале 80-х он возглавил радиостанцию "Юность" — и его программы с удовольствием слушала советская молодежь. Там поднимались не только актуальные социальные темы, но и порой звучала новая музыка, ради которой программы даже записывались на магнитофоны — где еще в советском эфире ты услышишь модные новинки?
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКнижный фестиваль "Красная площадь". День четвертый
Книжный фестиваль Красная площадь. День четвертый - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Книжный фестиваль "Красная площадь". День четвертый
Именно он придумал название для телепередачи, которая на долгие годы стала символом новой яркой и провокативной журналистики. "Взгляд" — коротко, понятно и символично: сам Сагалаев оставался по большей части за кадром, а любимцами аудитории стали новые звезды — Александр Любимов, Владислав Листьев, Александр Политковский. Они задавали новые стандарты общения, ведения эфира, интервью — но за своими спинами они всегда ощущали "старших товарищей", которые готовы были поддержать и помочь, и Сагалаев был одним из них.

Глава Союза журналистов: СМИ в новой России

Единственный раз, когда он пожалел о собственном карьерном решении, — так это когда в 1991 году согласился возглавить Союз журналистов СССР . "Бес попутал", как признавался сам Эдуард Михайлович. СССР прекращал свое существование, и Союз журналистов огромной страны уходил вместе с ним, и даже ему было его не удержать — так что Сагалаев вернулся на телевидение и долгие годы входил в руководство телегигантов: его опыт и умение видеть развитие медийного мира, безусловно, ценились коллегами.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭдуард Сагалаев. Архив
Эдуард Сагалаев. Архив - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Эдуард Сагалаев. Архив
В конце 90-х он создает Московскую независимую вещательную корпорацию, но здесь вступает в управленческую борьбу с Борисом Березовским — и журналист проигрывает в подковерной борьбе бизнесмену. Сагалаеву хочется, чтобы корпорация создавала семейные и развлекательные телепрограммы, олигарх напирает на политику и рекламу. Эдуард Сагалаев в итоге просто "уходит в тень", понимая, что какие-то новые коммерческие игры — это не то, чем он хочет заниматься.
© РИА НовостиЭдуард Сагалаев
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
Эдуард Сагалаев
Он снова занимается теледокументалистикой, создает передачу "Мистические путешествия", а затем — на канале "Психология 21" запускает собственную программу "Мудрость идиота, или Энциклопедия ошибок Эдуарда Сагалаева".
Самоирония — это верный признак мудреца, каким ушедший мэтр и был: он ни разу не становился в позу всезнающего бонзы, а, напротив, не чурался рассказов о каких-то собственных просчетах, что было куда ценнее. Меньше всего он хотел "забронзоветь" или превратиться в "живую легенду".
 
КультураЭдуард СагалаевУмер Эдуард СагалаевТехнологииРоссияСССРМоскваДмитрий КиселевВГТРКВиталий ИгнатенкоОстанкино (телецентр)Троекуровское кладбище
 
 
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