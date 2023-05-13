Глава СПЧ назвал Сагалаева выдающимся организатором российского телевидения

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"У меня к Эдуарду Сагалаеву всегда были теплые чувства, потому что мы земляки: я – ташкентский, а он родился в Самарканде. Не могу сказать, что мы были членами какого-то землячества, но всегда помнили, что мы выходцы из Узбекистана. Эдуард Михайлович был выдающимся организатором российского телевидения и сделал очень много", - сказал Фадеев.