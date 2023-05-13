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Глава СПЧ назвал Сагалаева выдающимся организатором российского телевидения - РИА Новости, 13.05.2023
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15:00 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871511599.html
Глава СПЧ назвал Сагалаева выдающимся организатором российского телевидения
Глава СПЧ назвал Сагалаева выдающимся организатором российского телевидения - РИА Новости, 13.05.2023
Глава СПЧ назвал Сагалаева выдающимся организатором российского телевидения
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев был выдающимся организатором российского телевидения, сказал РИА Новости глава Совета по... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T15:00
2023-05-13T15:00
общество
эдуард сагалаев
умер эдуард сагалаев
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев был выдающимся организатором российского телевидения, сказал РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни. Телевидение, которое создавал Сагалаев, по словам Фадеева, было современное, новое по духу и соответствующее концу 20 века.
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общество, эдуард сагалаев, умер эдуард сагалаев, валерий фадеев, россия
Общество, Эдуард Сагалаев, Умер Эдуард Сагалаев, Валерий Фадеев, Россия
Глава СПЧ назвал Сагалаева выдающимся организатором российского телевидения

Глава СПЧ Фадеев: Сагалаев очень много сделал для создания в России нового телевидения

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкПрезидент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев был выдающимся организатором российского телевидения, сказал РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни.
«
"У меня к Эдуарду Сагалаеву всегда были теплые чувства, потому что мы земляки: я – ташкентский, а он родился в Самарканде. Не могу сказать, что мы были членами какого-то землячества, но всегда помнили, что мы выходцы из Узбекистана. Эдуард Михайлович был выдающимся организатором российского телевидения и сделал очень много", - сказал Фадеев.
Телевидение, которое создавал Сагалаев, по словам Фадеева, было современное, новое по духу и соответствующее концу 20 века.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
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Вчера, 14:35
 
ОбществоЭдуард СагалаевУмер Эдуард СагалаевВалерий ФадеевРоссия
 
 
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