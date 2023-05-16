"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.
Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.
"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.
"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.
Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.
На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.
На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.
Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.
Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.