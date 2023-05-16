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"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым - РИА Новости, 16.05.2023
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14:46 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/sagalaev-1872146159.html
"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым
"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым - РИА Новости, 16.05.2023
"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым
Родные, друзья и коллеги простились с мэтром отечественной тележурналистики Эдуардом Сагалаевым. Траурная церемония — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:46
2023-05-16T14:46
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эдуард сагалаев
умер эдуард сагалаев
москва
троекуровское кладбище
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Родные, друзья и коллеги простились с мэтром отечественной тележурналистики Эдуардом Сагалаевым. Траурная церемония — в фотоленте Ria.ru.
москва
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фото, фото, эдуард сагалаев, умер эдуард сагалаев, москва, троекуровское кладбище
Фото, Эдуард Сагалаев, Умер Эдуард Сагалаев, Москва, Троекуровское кладбище

"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым

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Родные, друзья и коллеги простились с мэтром отечественной тележурналистики Эдуардом Сагалаевым. Траурная церемония — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Вынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме Троекурово

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.

Люди перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный продюсер ОРТ/Первого канала Александр Файфман и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым

"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.

На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Заместитель генерального директора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.

На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.

Вынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме Троекурово

Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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8 из 8
 
ФотоЭдуард СагалаевУмер Эдуард СагалаевМоскваТроекуровское кладбище
 
 
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