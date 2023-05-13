https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871535026.html

Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров

Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2023

Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя РИА Новости, 13.05.2023

2023-05-13T17:51

2023-05-13T17:51

2023-05-13T17:51

россия

эдуард сагалаев

сергей лавров

общество

умер эдуард сагалаев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя неразрывно связано с историей тележурналистики в России, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Министерства иностранных дел России. В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни. Лавров отметил, что благодаря таланту Сагалаева в отечественной телеиндустрии удалось сохранить баланс традиций и новаторства. Также глава МИД России подчеркнул, что весь творческий путь Сагалаев посвятил любимому делу, в которое искренне верил.

https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, эдуард сагалаев, сергей лавров, общество, умер эдуард сагалаев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)