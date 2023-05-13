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Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2023
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17:51 13.05.2023
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871535026.html
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2023
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:51
2023-05-13T17:51
россия
эдуард сагалаев
сергей лавров
общество
умер эдуард сагалаев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя неразрывно связано с историей тележурналистики в России, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Министерства иностранных дел России. В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни. Лавров отметил, что благодаря таланту Сагалаева в отечественной телеиндустрии удалось сохранить баланс традиций и новаторства. Также глава МИД России подчеркнул, что весь творческий путь Сагалаев посвятил любимому делу, в которое искренне верил.
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россия, эдуард сагалаев, сергей лавров, общество, умер эдуард сагалаев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Эдуард Сагалаев, Сергей Лавров, Общество, Умер Эдуард Сагалаев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров

Лавров: благодаря Сагалаеву на ТВ в России удалось сохранить баланс традиций и новаторства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрезидент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя неразрывно связано с историей тележурналистики в России, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Министерства иностранных дел России.
В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни.
«
"Ушел из жизни человек, чье имя неразрывно связано с историей тележурналистики в нашей стране... Прошу принять слова сочувствия и поддержки", - говорится в телеграмме.
Лавров отметил, что благодаря таланту Сагалаева в отечественной телеиндустрии удалось сохранить баланс традиций и новаторства. Также глава МИД России подчеркнул, что весь творческий путь Сагалаев посвятил любимому делу, в которое искренне верил.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Биография Эдуарда Сагалаева
Вчера, 14:35
 
РоссияЭдуард СагалаевСергей ЛавровОбществоУмер Эдуард СагалаевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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