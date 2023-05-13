https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871535026.html
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2023
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T17:51
2023-05-13T17:51
2023-05-13T17:51
россия
эдуард сагалаев
сергей лавров
общество
умер эдуард сагалаев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, отметив, что его имя неразрывно связано с историей тележурналистики в России, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале Министерства иностранных дел России. В субботу стало известно о смерти Сагалаева на 77-м году жизни. Лавров отметил, что благодаря таланту Сагалаева в отечественной телеиндустрии удалось сохранить баланс традиций и новаторства. Также глава МИД России подчеркнул, что весь творческий путь Сагалаев посвятил любимому делу, в которое искренне верил.
https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871508630.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эдуард сагалаев, сергей лавров, общество, умер эдуард сагалаев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Эдуард Сагалаев, Сергей Лавров, Общество, Умер Эдуард Сагалаев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Имя Сагалаева неразрывно связано с историей тележурналистики, заявил Лавров
Лавров: благодаря Сагалаеву на ТВ в России удалось сохранить баланс традиций и новаторства