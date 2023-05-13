https://ria.ru/20230513/sagalaev-1871503827.html
Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева
Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева - РИА Новости, 13.05.2023
Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда... РИА Новости, 13.05.2023
2023-05-13T14:04
2023-05-13T14:04
2023-05-13T14:04
россия
эдуард сагалаев
владимир путин
умер эдуард сагалаев
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева. Сагалаев умер на 77-м году жизни. "Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что текст будет опубликован позже.
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Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева
Песков: Путин выразил соболезнования родным и близким Сагалаева
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего в субботу президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева.
Сагалаев умер на 77-м году жизни.
"Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня Эдуарда Сагалаева", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он уточнил, что текст будет опубликован позже.
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