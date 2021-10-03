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Путин поздравил Эдуарда Сагалаева с юбилеем
Путин поздравил Эдуарда Сагалаева с юбилеем - РИА Новости, 03.10.2021
Путин поздравил Эдуарда Сагалаева с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил телеграммой президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева в связи с его 75-летием, сообщил... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:11
2021-10-03T15:11
общество
ссср
москва
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил телеграммой президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева в связи с его 75-летием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания", - сказал Песков.Сагалаев занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), в начале 1990-х был председателем Союза журналистов СССР. В 90-е годы работал генеральным директором гостелерадиокомпании "Останкино", занимал пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 1992 году он основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей он является с 1995 года.
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общество, ссср, москва, владимир путин, дмитрий песков, эдуард сагалаев, вгтрк, гостелерадио ссср, россия
15:11 03.10.2021
 
Путин поздравил Эдуарда Сагалаева с юбилеем

Путин поздравил Эдуарда Сагалаева с юбилеем, отметив его вклад в развитие телерадиовещания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭдуард Сагалаев
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил телеграммой президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева в связи с его 75-летием, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент дал высокую оценку вкладу Сагалаева в становление и развитие отрасли отечественного телерадиовещания", - сказал Песков.
Сагалаев занимал руководящие посты в молодежных редакциях Центрального телевидения Госкомитета по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР), в начале 1990-х был председателем Союза журналистов СССР. В 90-е годы работал генеральным директором гостелерадиокомпании "Останкино", занимал пост председателя Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). В 1992 году он основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (ТВ-6 Москва). Президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей он является с 1995 года.
Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев перед началом церемонии награждения победителей Премии Кандинского 2014 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 04:06
Биография Эдуарда Сагалаева
 
ОбществоСССРМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковЭдуард СагалаевВГТРКГостелерадио СССРРоссия
 
 
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