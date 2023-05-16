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Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 16.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:35 16.05.2023 (обновлено: 16:53 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/sagalaev-1872157944.html
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 16.05.2023
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище
Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева похоронили во вторник на Троекуровском кладбище. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:35
2023-05-16T16:53
общество
эдуард сагалаев
умер эдуард сагалаев
москва
культура
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева похоронили во вторник на Троекуровском кладбище. Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. Он занимал пост президента НАТ с 1995 года. Прощание с ним прошло в траурном зале, затем Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище. Гроб после прощания в траурном зале вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор. Похоронили Сагалаева рядом с главным редактором и гендиректором медиагруппы "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным, журналистами Сергеем Доренко и Владимиром Лускановым, руководителем симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Эдуарда Сагалаева. Также слова соболезнования высказали: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, экс-глава СПЧ Михаил Федотов, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава СЖР Владимир Соловьев, тележурналист Дмитрий Киселев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и другие. Многие отметили, что Сагалаев "стал лицом телевидения нового времени", был "душой российского телевидения", и что ему "удалось сохранить баланс традиций и новаторства".
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общество, эдуард сагалаев, умер эдуард сагалаев, москва
Общество, Эдуард Сагалаев, Умер Эдуард Сагалаев, Москва, Культура
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище

Президента НАТ Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме "Троекурово"
Вынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме Троекурово - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме "Троекурово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева похоронили во вторник на Троекуровском кладбище.
Эдуард Сагалаев умер 13 мая на 77-м году жизни. Он занимал пост президента НАТ с 1995 года.
Прощание с ним прошло в траурном зале, затем Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище.
Гроб после прощания в траурном зале вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.
Похоронили Сагалаева рядом с главным редактором и гендиректором медиагруппы "Комсомольская правда" Владимиром Сунгоркиным, журналистами Сергеем Доренко и Владимиром Лускановым, руководителем симферопольского подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой.
Эдуард Сагалаев - РИА Новости, 1920, 13.05.2023
Биография Эдуарда Сагалаева
13 мая, 14:35
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего Эдуарда Сагалаева. Также слова соболезнования высказали: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, экс-глава СПЧ Михаил Федотов, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава СЖР Владимир Соловьев, тележурналист Дмитрий Киселев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и другие.
Многие отметили, что Сагалаев "стал лицом телевидения нового времени", был "душой российского телевидения", и что ему "удалось сохранить баланс традиций и новаторства".
"Он был всегда душой нашего телевидения". Прощание с Эдуардом Сагалаевым
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Вынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме Троекурово

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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1 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.

Люди перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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2 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.

Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный продюсер ОРТ/Первого канала Александр Файфман и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым

"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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3 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.

На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Заместитель генерального директора холдинга Газпром-медиа Тина Канделаки перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.

На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Режиссер, продюсер Александр Стриженов с супругой актрисой и телеведущей Екатериной перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Телеведущий Игорь Прокопенко перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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6 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

Журналист, телеведущая Кира Прошутинская перед церемонией прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, в похоронном доме Троекурово

Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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7 из 8
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.

Вынос гроба с телом президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева после церемонии прощания в похоронном доме Троекурово

Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Прощание с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым проходило в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 8

Проводить тележурналиста в последний путь пришли сотни людей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 8

"Тяжелый день для всей нашей такой разной телевизионной корпорации, потому что ее душой по-настоящему все эти года, будучи большим начальником, не таким большим начальником, он был всегда рядом, он был всегда душой нашего телевидения", — сказал на церемонии прощания гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. А руководитель Первого канала Константин Эрнст добавил, что на протяжении всей жизни Сагалаев был "универсальным, возрожденческим" человеком.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 8

Сагалаев был учителем и другом для многих журналистов, тем, кто привел их в профессию.

На фото — заместитель гендиректора холдинга "Газпром-медиа" Тина Канделаки на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Режиссер и продюсер Александр Стриженов с супругой, актрисой и телеведущей Екатериной Стриженовой, перед церемонией прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 8

Телеведущий Игорь Прокопенко на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 8

Журналист и телеведущая Кира Прошутинская на церемонии прощания с Эдуардом Сагалаевым.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Гроб с телом Эдуарда Сагалаева после прощания вынесли под аплодисменты. Всю дорогу до места захоронения его сопровождал церковный хор.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
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